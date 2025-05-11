Мбаппе оформил дубль к 14-й минуте Эль Класико

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил два гола в начале гостевого матча 35-го тура Примеры с «Барселоной».
Француз сначала реализовал пенальти на 5-й минуте, а на 14-й во второй раз отправил мяч в сетку ворот мадридцев.
На 19-й минуте защитник «Барселоны» Эрик Гарсия отыграл один мяч. Игра продолжается.
- 26-летний Мбаппе забил 26 голов в 31 матче чемпионата Испании в этом сезоне.
- На данный момент «Барселона» лидирует в Примере с 79 очками после 35 матчей. «Реал» идет 2-м с 75 баллами.
Источник: «Бомбардир»