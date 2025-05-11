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Мбаппе оформил дубль к 14-й минуте Эль Класико

Вчера, 17:41
3

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил два гола в начале гостевого матча 35-го тура Примеры с «Барселоной».

Француз сначала реализовал пенальти на 5-й минуте, а на 14-й во второй раз отправил мяч в сетку ворот мадридцев.

На 19-й минуте защитник «Барселоны» Эрик Гарсия отыграл один мяч. Игра продолжается.

  • 26-летний Мбаппе забил 26 голов в 31 матче чемпионата Испании в этом сезоне.
  • На данный момент «Барселона» лидирует в Примере с 79 очками после 35 матчей. «Реал» идет 2-м с 75 баллами.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Барселона Мбаппе Килиан
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Комментарии (3)
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Таврида
1746975193
"Француз сначала реализовал пенальти на 5-й минуте, а на 14-й во второй раз отправил мяч в сетку ворот мадридцев." Мбаппе просто убивает Реал. Рукалицо...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746980732
С такой проходной защитой Барселоны,можно буллитами и покер на изи сделать
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