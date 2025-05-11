Мбаппе оформил дубль к 14-й минуте Эль Класико

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил два гола в начале гостевого матча 35-го тура Примеры с «Барселоной».

Француз сначала реализовал пенальти на 5-й минуте, а на 14-й во второй раз отправил мяч в сетку ворот мадридцев.

На 19-й минуте защитник «Барселоны» Эрик Гарсия отыграл один мяч. Игра продолжается.