Радимов похвалил Николича после матча ЦСКА – «Краснодар»

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов похвалил главного тренера команды Марко Николича по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Посмотрите, как Николич сделал замены. Он убирает Дивеева, столпа обороны, видя, что тот явно не в форме. Выпускает Абдулкадырова, молодого пацана, который до этого сыграл за команду пару матчей. И это в матче против лидера чемпионата!

В конце матча вышел еще один молодой паренек – Артем Бандикян. Тренер абсолютно спокойно вводит молодых в игру», – сказал Радимов.