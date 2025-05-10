РПЛ. «Зенит» удержал победу над «Динамо Мх» (1:0), сократив отставание от «Краснодара» до 1 очка

«Зенит» в 28-м туре РПЛ победил на выезде «Динамо Мх». Хватило гола Нино.

Петербуржцы сократили отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. У краснодарцев матч в запасе.

«Динамо» еще не гарантировало себе прописку в РПЛ на следующий сезон.

У «Динамо» четыре поражения подряд. Последняя победа была в апреле против «Спартака» (2:1).

У «Зенита» десять матчей подряд без поражений.

Команды впервые встретились в Махачкале.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Динамо Мх (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Нино, 37.

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