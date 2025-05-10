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  • РПЛ. «Зенит» удержал победу над «Динамо Мх» (1:0), сократив отставание от «Краснодара» до 1 очка

РПЛ. «Зенит» удержал победу над «Динамо Мх» (1:0), сократив отставание от «Краснодара» до 1 очка

Вчера, 18:58
53

«Зенит» в 28-м туре РПЛ победил на выезде «Динамо Мх». Хватило гола Нино.

Петербуржцы сократили отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. У краснодарцев матч в запасе.

«Динамо» еще не гарантировало себе прописку в РПЛ на следующий сезон.

У «Динамо» четыре поражения подряд. Последняя победа была в апреле против «Спартака» (2:1).

У «Зенита» десять матчей подряд без поражений.

Команды впервые встретились в Махачкале.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Динамо Мх (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Нино, 37.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх
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Комментарии (53)
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jabba-the-hat
1746894856
Снова проигравший всё на свете хлев никак не уймется!)))))) А вообще прикольно из года в год ни за что не бороться, а только смердить на тех, кто сильнее - такова ныне тактика ромба.
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Вомбат
1746895172
Что за бред? Что значит удержал? Махачкала не создала за весь матч ни одного момента, а Зенит все 90 плю 5 минут просто отдыхал на поле. Видимо перетрудился неделю назад с Пари НН. Европейские клубы играют 2 матча в неделю и каких! Интер-Барселона, ПСЖ-Арсенал, МЮ-Атлетик -- это космос по сравнению с РПЛ. А нащи забаненные игрочишки от одной игры в неделю вешают язык на плечо. Но миллионы евро в год имеют исправно.
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ySS
1746897671
Куда-то пропало каспийское рвение, которое было с нами, Краснодаром дома... устали джигиты...наверняка
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balam
1746899470
если бы не Соболь смотреть нечего было.а так хоть поржал
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Кривая да нелёгкая
1746902025
С победой Зенит!! А Семак дно
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VPERDIV SPARTAK
1746902165
С никакой игрой от Семака , Зенит с победой
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WILDLING_HRUNDEL
1746902304
С победой Питер
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1746902333
Семак совсем стух
Ответить
Pourquoi pas
1746906049
Ничейный матч...
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власик
1746939241
после игры семак заявил , что игру нужно было упрощать. Тов.Семак! Ты так уже упростил игру зенита что смотреть противно. Как хорошо, что мы не участники еврокубков! Во опозорились бы! Гоните быстрей семака
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