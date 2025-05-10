Матч «Зенита» назвали антирекламой футбола

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Зенитом». К 71-й минуте счет 0:1.

Петербургскому журналисту Роману Кольцову не нравится качество футбола в матче.

«Помню, как уважаемые эксперты говорили о том, что благодаря полуфиналу ЛЧ «Интер» – «Барса» кто-то из детишек окончательно и бесповоротно влюбился в футбол.

Так вот. Если вы хотите, чтобы ваш (или не ваш) ребенок раз и навсегда забыл о футболе и больше никогда не захотел его включать, покажите ему матч Махачкалы и «Зенита».

Да, это жестко. Но точно сработает», – написал Кольцов.