Матч «Зенита» назвали антирекламой футбола

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Зенитом». К 71-й минуте счет 0:1.
Петербургскому журналисту Роману Кольцову не нравится качество футбола в матче.
«Помню, как уважаемые эксперты говорили о том, что благодаря полуфиналу ЛЧ «Интер» – «Барса» кто-то из детишек окончательно и бесповоротно влюбился в футбол.
Так вот. Если вы хотите, чтобы ваш (или не ваш) ребенок раз и навсегда забыл о футболе и больше никогда не захотел его включать, покажите ему матч Махачкалы и «Зенита».
Да, это жестко. Но точно сработает», – написал Кольцов.
- «Зенит» забил в 1-м тайме.
- Петербуржцы борются за чемпионство.
- «Динамо Мх» еще не гарантировало себе место в РПЛ на следующий сезон.
Источник: телеграм-канал Романа Кольцова