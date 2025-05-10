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Матч «Зенита» назвали антирекламой футбола

Вчера, 18:36
34

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Зенитом». К 71-й минуте счет 0:1.

Петербургскому журналисту Роману Кольцову не нравится качество футбола в матче.

«Помню, как уважаемые эксперты говорили о том, что благодаря полуфиналу ЛЧ «Интер» – «Барса» кто-то из детишек окончательно и бесповоротно влюбился в футбол.

Так вот. Если вы хотите, чтобы ваш (или не ваш) ребенок раз и навсегда забыл о футболе и больше никогда не захотел его включать, покажите ему матч Махачкалы и «Зенита».

Да, это жестко. Но точно сработает», – написал Кольцов.

  • «Зенит» забил в 1-м тайме.
  • Петербуржцы борются за чемпионство.
  • «Динамо Мх» еще не гарантировало себе место в РПЛ на следующий сезон.

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Источник: телеграм-канал Романа Кольцова
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх
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Комментарии (34)
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neveldomha
1746893247
Зато ты три очка.
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raritet
1746893339
Ну Вы сравнили. Интер с Барселоной играли в футбол. А это бодание какое отношение имеет к футболу.
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Каратель помойников
1746894013
Какой футбол и зинка??? Это слова антонимы!!! В зинке распиливают народное достояние,там всем срать на футбол! А в плане срать,в Питере спецы,только взгляните на княгиню
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BuenosArgentina
1746894733
Сказал кал
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Айболид
1746895073
Рылы , во главе с вышедшим из запоя херром помойниковым , дружно кинулись лизать зад журналюхе Кольцову . Да и хрен с вами , вы главное не забывайте про матч признанный самым зрелищным в истории РПЛ .
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subbotaspartak
1746896001
Интер» – «Барса»..... Это на какой планете?
Ответить
кайрос
1746901773
Матч «Зенита» назвали антирекламой футбола==== Еще и поэтому- Зенит позор российского футбола.Гы гы...А так то и других причин для такого названия докуя.
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FCSpartakM
1746901773
на самом деле в этом и есть печаль, когда претендент на чемпионство играет в такой антифутбол с командой, которая борется за выживание грубо говоря
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нБратишка
1746903305
т.е если посмотрел плохое порно то не будет детей.
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власик
1746938917
действительно игра зенита-антиреклама. Госп.Миллер! Гоните семака и медведева из команды! Два ОЧЕНЬ ограниченных в футболе бездельника. Вы посмотрите как начинает загибаться талант Энрике!С тупым упрямством в состав ставится соболев.Осталось от тренеров зенита одно нытье и жалобы
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