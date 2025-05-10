Слишкович прокомментировал упущенную победу «Оренбурга» над «Химками»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался по матчу 28-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Оренбург» забил первым.

Команда идет в зоне вылета.

«Оренбург» уже в этом туре может лишиться шансов на выживание.

– Ничья как ничья. Думаю, игра могла пойти в любую сторону. Был открытый футбол, были шансы и у нас, и у соперника. Плюс‑минус закономерный результат.

– Дмитрий Рыбчинский признан лучшим игроком матча. Согласны?

– Я всем доволен. Знаю, что ребята играют на максимум. Игроки хотели добиться лучшего, но, к сожалению, не получилось.

Замены в атаке? Видно, что Брайан Мансилья устал, нужна была свежая кровь. Когда Степан Оганесян и Ацамаз Ревазов вышли на поле, они создали проблемы через фланги, особенно Ревазов, но мы каждый раз опаздывали в штрафной.