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Флик описал Щесны: «Замечательный парень, любит покурить»

Вчера, 17:10

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о вратаре Войцехе Щесны.

«Войцех – замечательный парень. Он позитивный, спокойный, иногда любит покурить, но таков он есть. Я думаю, он хотел бы остаться в «Барселоне».

Будет ли продлен контракт с Щесны? Это работа [спортивного директора] Деку. Я не занимаюсь контрактами. Но я думаю, что он хочет остаться. Посмотрим», – сказал Флик.

  • Поляк в «Барселоне» с осени.
  • Контракт истекает летом.
  • 35-летний Щесны провел за «Барсу» 28 матчей, пропустил 33 гола.

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Источник: Sport24
Испания. Примера Польша. Экстракласа Барселона Щесны Войцех Флик Ханс-Дитер
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