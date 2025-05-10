Флик описал Щесны: «Замечательный парень, любит покурить»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о вратаре Войцехе Щесны.
«Войцех – замечательный парень. Он позитивный, спокойный, иногда любит покурить, но таков он есть. Я думаю, он хотел бы остаться в «Барселоне».
Будет ли продлен контракт с Щесны? Это работа [спортивного директора] Деку. Я не занимаюсь контрактами. Но я думаю, что он хочет остаться. Посмотрим», – сказал Флик.
- Поляк в «Барселоне» с осени.
- Контракт истекает летом.
- 35-летний Щесны провел за «Барсу» 28 матчей, пропустил 33 гола.
Источник: Sport24