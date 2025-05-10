Лещенко одобрил отставку Лички из «Динамо»: «Марцел совершал много ошибок»

У народного артиста, болельщика «Динамо» Льва Лещенко нет возражений по отставке главного тренера Марцела Лички.

В качестве врио Личку сменил Ролан Гусев.

В 1-м же матче под его руководством «Динамо» победило «Крылья Советов».

Следующий соперник – «Спартак» (11 мая).

«Уход Лички был ожидаем, команде нужна была перезагрузка. Плюс он сам начал говорить про хорошую погоду в Праге, что могло послужить триггером. Но даже если не брать то, как он себя позиционировал, команда не играла в последних матчах. Я еще в начале сезона говорил, что не понимаю, как он распределяет роли игроков, строит защиту.

Даже по первой игре Ролана Гусева было видно, что он сделал более плотной игру в обороне, и это дало результат. А до этого защита была провальной, несмотря на то что тот же Бальбуэна в своей сборной прекрасно себя проявляет. Постоянные эксперименты и перетасовки состава, честно говоря, надоели. Так что считаю, что руководство «Динамо» имело право с ним расстаться.

Личка – хороший тренер, но он совершал много ошибок. Хотя команда техничная, набор игроков достаточно хороший для того, чтобы бороться за самые высокие места. В игре с «Крыльями Советов» ребята сплотились. Понятно, что повлияло это несуразное удаление, когда защитник ставил заслон и не пропускал Хорхе Карраскаля, который случайно попал ему по лицу. И правильно, что КДК РФС отменил это удаление», – сказал Лещенко.