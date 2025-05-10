Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Реакция фанатов «Зенита» на травму Вендела до конца сезона

Сегодня, 11:18
9

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на травму полузащитника Вендела. Игрок выбыл до конца сезона РПЛ.

«Вендел ожидаемо закончил сезон в «Зените».

Вот о чем подумалось: если взять 30 матчей сезона РПЛ, то Клаудиньо не сыграл в 14, Вендел в восьми, Глушенков, даже если сыграет во всех трех оставшихся турах, так же в восьми. Это три главных фигуры, которые вроде как должны отвечать за движение мячика взад-назад и вот эти все тактические нюансы. Если всех вместе сложим, то как раз 30 пропущенных матчей за сезон получится.

Это много.

Столько ни Вендел, ни Клаудиньо не пропускали: средний показатель Маркуса 25-27 матчей за сезон, Клаудиньо в сезоне-2023/24 так вообще все 30 матчей отпахал.

Понятно, что Клаудиньо продали, а с Венделом несчастный случай – от травм не застрахован никто. Но судим-то по факту.

Зимой, когда давали добро и на продажу Клаудиньо, да и Вендела, вопрос моментальной замены без потери в качестве был озвучен, и вроде как даже принят к сведению.

В итоге в «Зените» оказались Луис Энрике – с отрывом лучший футболист лиги прямо сейчас, но с другим функционалом, Огнен Мимович и Саша Зделар. Это вместо Саласара, Жерсона, Перейры и прочих.

При этом мы понимаем, что дело было не в деньгах: «Зенит» легко готов был расстаться с двумя 10-миллиоными чемоданами. Но что-то пошло не так.

В заявке в центр поля есть: Ахметов (кстати, где он), Ерохин, тот же Зделар, отчасти Горшков. При всем уважении к вышеозвученным, ни один из них заменить Клаудиньо и Вендела без серьезной потери в качестве и, что самое главное, функциях, не может. Глушенков в центре поля тоже развлечение для стойких духом.

Вот и получается, что в основной линии состава у «Зенита» в конце сезона не осталось ни одного топ-футболиста, кроме Барриоса.

Выглядит как большой привет трансферной кампании «Зенита», – написали болельщики.

  • Ранее Александр Медведев сказал, что Вендел выбыл из строя до конца месяца.
  • В мае петербургской команде осталось провести 4 матча.
  • 27-летний Вендел после окончания сезона в «Зените» перейдет в «Ботафого».

Еще по теме:
Мостовой назвал фактор, который снижает шансы «Зенита» на чемпионство 1
Медведев ответил, где будет восстанавливаться Вендел перед уходом из «Зенита» 9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел 4
Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1746865915
Шеф все пропало...вся надежда на бомбардира соболева он не подведет
Ответить
R_a_i_n
1746868606
Самый дорогой состав РПЛ ноет, что некем играть.
Ответить
boris63
1746868651
Похоже Вендел сказал Сирожи, играй сам. С трудом вериться в травму, скорее тренер больше не рассчитывает на игрока.
Ответить
Номэд
1746869208
Самое там главное в этой статье, это про чемоданы денег, которые бом.жарня решила применить не на покупку игроков, а на подкуп судей и стимулирования клубов против Краснодара. Ибо так легче опять липовыми чемпиёнами стать. Вот где гыгы то.
Ответить
СильныйМозг
1746872479
А что говорит объединение дворников Выборгского района? Надо у номэда и Спартака80 спросить, это их объединение.
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1746874521
ФКГазпромФламенго надо больше игрового времени предоставлять российским игрокам
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы разбираетесь в московских дерби?
6
ВидеоРФС оценил эпизод с удалением спартаковца Литвинова в матче с «Факелом»
13:37
3
ВидеоРФС: Карасев ошибочно не назначил пенальти в матче «Зенит» – «Пари НН»
13:11
6
Видео«Алания» напомнила о 15-летии со дня разгрома «Спартака» Карпина
12:52
6
Определилась 1-я команда, вылетевшая из Первой лиги по итогам сезона – она с опытом РПЛ
12:29
5
Букмекеры определили нового фаворита на получение «Золотого мяча»
12:18
2
Гунько – о Соболеве в «Зените»: «Все впереди»
11:36
1
Реакция фанатов «Зенита» на травму Вендела до конца сезона
11:18
9
Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон описал Галицкого тремя словами
11:05
5
Абрамов прокомментировал скорое назначение Черчесова в «Локомотив»
10:51
5
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон сравнил Москву и столицу Исландии
13:53
1
Гунько определил недостаток Глушенкова как игрока
13:22
Мостовой нашел способ монетизировать свое имя
12:25
3
Дзюба назвал особенность текущего периода карьеры
11:54
Деменко – о походах Черчесова на матчи РПЛ: «Ведет какие-то переговоры, это нормальный процесс»
11:44
Гунько – о Соболеве в «Зените»: «Все впереди»
11:36
1
Реакция фанатов «Зенита» на травму Вендела до конца сезона
11:18
9
Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон описал Галицкого тремя словами
11:05
5
Абрамов прокомментировал скорое назначение Черчесова в «Локомотив»
10:51
5
Радимов рассказал, что его связывает с Кантарией, водрузившим Знамя Победы над Рейхстагом
10:34
«Факел» опубликовал важное предупреждение в адрес болельщиков перед игрой с «Локомотивом»
10:11
Гунько объяснил «Спартаку», как спасти сезон
09:55
2
Вингер «Фейеноорда» отказал «Зениту»
09:49
7
Губерниев сказал, что новый Папа Римский поможет снятию бана с России
09:35
18
Наумов объяснил, почему «Краснодар» проиграет ЦСКА
09:05
12
ВидеоОпределен лучший гол РПЛ в апреле – его забил защитник
08:49
1
Сегодня может определиться чемпион России-2024/25
08:00
11
Экс-игрок ЦСКА допустил вмешательство «Зенита» в матч с «Краснодаром»
01:00
3
ЦСКА назвал еще 7 футболистов, которые сыграют в матче, посвященном 20-летию победы в Кубке УЕФА
00:36
4
Губерниев высказался о дерби «Динамо» – «Спартак»
00:12
9
ЦСКА готов заплатить 15 миллионов за бразильского таланта
Вчера, 23:50
8
Пономарев вспомнил о детстве в период Великой Отечественной войны
Вчера, 23:29
2
Определены 2 команды, больше всех заслужившие вылететь из РПЛ
Вчера, 23:10
2
Бышовец поделился впечатлениями от парада Победы в Москве
Вчера, 22:56
10
Ловчев – о Дне Победы: «Понимаю, что фашизм хочет взять реванш, но мы им сделать этого не дадим»
Вчера, 22:22
7
Каррера ответил, что сделает «Спартак» сильнее
Вчера, 22:00
1
Мостовой рассказал, как «Краснодар» может упустить чемпионство
Вчера, 21:43
9
Жирков объяснил, почему до сих пор не открыл музей Великой Отечественной войны
Вчера, 21:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 