Реакция фанатов «Зенита» на травму Вендела до конца сезона

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на травму полузащитника Вендела. Игрок выбыл до конца сезона РПЛ.

«Вендел ожидаемо закончил сезон в «Зените».

Вот о чем подумалось: если взять 30 матчей сезона РПЛ, то Клаудиньо не сыграл в 14, Вендел в восьми, Глушенков, даже если сыграет во всех трех оставшихся турах, так же в восьми. Это три главных фигуры, которые вроде как должны отвечать за движение мячика взад-назад и вот эти все тактические нюансы. Если всех вместе сложим, то как раз 30 пропущенных матчей за сезон получится.

Это много.

Столько ни Вендел, ни Клаудиньо не пропускали: средний показатель Маркуса 25-27 матчей за сезон, Клаудиньо в сезоне-2023/24 так вообще все 30 матчей отпахал.

Понятно, что Клаудиньо продали, а с Венделом несчастный случай – от травм не застрахован никто. Но судим-то по факту.

Зимой, когда давали добро и на продажу Клаудиньо, да и Вендела, вопрос моментальной замены без потери в качестве был озвучен, и вроде как даже принят к сведению.

В итоге в «Зените» оказались Луис Энрике – с отрывом лучший футболист лиги прямо сейчас, но с другим функционалом, Огнен Мимович и Саша Зделар. Это вместо Саласара, Жерсона, Перейры и прочих.

При этом мы понимаем, что дело было не в деньгах: «Зенит» легко готов был расстаться с двумя 10-миллиоными чемоданами. Но что-то пошло не так.

В заявке в центр поля есть: Ахметов (кстати, где он), Ерохин, тот же Зделар, отчасти Горшков. При всем уважении к вышеозвученным, ни один из них заменить Клаудиньо и Вендела без серьезной потери в качестве и, что самое главное, функциях, не может. Глушенков в центре поля тоже развлечение для стойких духом.

Вот и получается, что в основной линии состава у «Зенита» в конце сезона не осталось ни одного топ-футболиста, кроме Барриоса.

Выглядит как большой привет трансферной кампании «Зенита», – написали болельщики.