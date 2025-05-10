Абрамов прокомментировал скорое назначение Черчесова в «Локомотив»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов высказался о готовящемся приходе Станислава Черчесова в «Локомотив».
«Черчесов говорит, что у него цель выиграть РПЛ как тренер. Я согласен с ним.
Он говорит: «Я богатый человек, у меня есть десятки миллионов евро. У меня все есть. Дача, квартира, пятое, десятое… И наигрался в футбол я, и хорошо себя проявил, орден имею. Хочу стать чемпионом России. Но я хочу». Нормальный позыв.
Хочет любую команду, в которую верит. В том числе «Локомотив». Конечно, команда может стать чемпионом», – сказал Абрамов на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- «Локо» идет в РПЛ 6-м.
- Михаил Галактионов тренирует клуб с 2022 года.
- Черчесов, игравший за «Локомотив», не работал в РПЛ с 2015 года.
Источник: «Бомбардир»