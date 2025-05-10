Абрамов прокомментировал скорое назначение Черчесова в «Локомотив»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов высказался о готовящемся приходе Станислава Черчесова в «Локомотив».

«Черчесов говорит, что у него цель выиграть РПЛ как тренер. Я согласен с ним.

Он говорит: «Я богатый человек, у меня есть десятки миллионов евро. У меня все есть. Дача, квартира, пятое, десятое… И наигрался в футбол я, и хорошо себя проявил, орден имею. Хочу стать чемпионом России. Но я хочу». Нормальный позыв.

Хочет любую команду, в которую верит. В том числе «Локомотив». Конечно, команда может стать чемпионом», – сказал Абрамов на бусти-аккаунте Сергея Егорова.