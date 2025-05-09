Реакция Гвардиолы на слова Холанда о провале «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявление Эрлинга Холанда.

Норвежский нападающий так объяснил провал команды в этом сезоне: «Мы просто играли недостаточно хорошо. Нам не хватало голода».

«Сити» идет на 3-м месте в АПЛ, проиграв чемпионство впервые за 5 лет.

Из Лиги чемпионов они вылетели от «Реала» еще в раунде плей-офф.

Холанд в этом сезоне забил 30 голов и сделал 4 ассиста в 40 матчах.

«Если у Эрлинга такое чувство, игроки должны поговорить друг с другом и спросить себя, почему.

Мы можем добиться большего. Мы довольны результатами, которые у нас есть, но ситуация такова, что нам нужно поддерживать их в течение многих месяцев.

Это [ухудшение результатов] было всего три или четыре недели», – сказал Гвардиола.