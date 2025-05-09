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  • Орлов объяснил, почему Захарян постоянно травмирован в «Сосьедаде»: «Куда он поехал?»

Орлов объяснил, почему Захарян постоянно травмирован в «Сосьедаде»: «Куда он поехал?»

Вчера, 20:08
5

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о величии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер»«Барселона» (4:3).

«Обе команды великолепны, что говорить. Во-первых, впечатляют скорости. Нашему футболу такие пока недоступны. Мы не можем играть в таком темпе. Тем более сейчас, когда не соперничаем с Европой. Смешно слышать от наших футболистов: «Если бы мы играли – были бы в четвертьфинале». Хочется им сказать: ребята, вы посмотрите на разность скоростей и технику работы с мячом. Дополнительное время, а они бегут ещe быстрее, чем в основное! У нас-то нет такого футбола. Чемпионат России уже заканчивается, а в «Зените» полкоманды так и не подготовилось физически. И в других клубах такие же проблемы.

Бывают объективные сложности – в первую очередь травмы. Но что в «Зените» с Глушенковым происходит? Он никак не может восстановиться. Потерял чувство мяча, тактильность. Вроде бы по мысли всe делает правильно, а мяч не слушается, летит в другую сторону. Техники не хватает. Первое условие – это, конечно, физическая подготовленность. Второе – техника.

Посмотрите, как Кварацхелия прибавил в «Наполи» – стал выдерживать темп все 90 минут, постоянно предлагал себя для передачи или самостоятельно тащил мяч. Поэтому когда говорят – Захарян… Ну какой Захарян? Он не может выдерживать этот темп. Возможно, по этой причине и Миранчук переехал в США. С такими скоростями и Месси ещe лет пять в МЛС отыграет. Всe-таки там футбол не такой энергозатратный. А для того прессинга, который сегодня включают в Лиге чемпионов, надо быть выдающимся образом подготовленным.

Мне повезло, что отец был тренером. Он говорил: «Сынок, иди на песок, прыгай». Уже в командах мастеров мы ездили на юг на сборы: Хоста, Леселидзе, Гагра. И там в феврале-марте бегали, прыгали по мелкой гальке – готовили опорно-двигательный аппарат. Советские футболисты вообще больше всех бегали. Дефицит техники, присущей европейцам или южноамериканцам, мы компенсировали физикой.

А сегодня наши ребята 17-18 лет готовы для будущей борьбы? Захарян – показатель. Куда он поехал? От чего у него в Испании начали мышцы рваться? От недотренированности. Этот фундамент должен закладываться в юношеском возрасте. С 12 лет надо готовить мышцы опорно-двигательного аппарата. Для футболиста это главное. А сегодня в России никто не готовит специалистов по физической подготовке. Неслучайно в топовых клубах РПЛ почти все тренеры по физподготовке сегодня иностранцы», – сказал Орлов.

  • Ранее сообщалось, что Захарян тренируется по индивидуальной программе.
  • 21-летний россиянин провел в этом сезоне за клуб 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Все эти игры состоялись в феврале.
  • Орлов сам профессионально играл в футбол – в частности, за «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен Орлов Геннадий
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Комментарии (5)
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СильныйМозг
1746811370
Е*анный олень. Помню, пришёл на стадион , на первый сбор молодых игроков. Там, половина по мячу не могла попасть. Нахер родители мучают своих детей? Я технарь. Орлов это Бей беги. Кули толку в беготне, если класса не хватает забить мяч? Проблема нашего футбола в том, что школы забиты детьми, которым там не место!
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...уефан
1746814229
...всё в тему сказал Орлов, но о многом или умолчал, или не договорил...
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темирхан
1746816539
НЕ ОН ПОЕХАЛ! А поехали туда черные бабловские схемы и не более!!!!
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