Орлов объяснил, почему Захарян постоянно травмирован в «Сосьедаде»: «Куда он поехал?»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о величии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона» (4:3).

«Обе команды великолепны, что говорить. Во-первых, впечатляют скорости. Нашему футболу такие пока недоступны. Мы не можем играть в таком темпе. Тем более сейчас, когда не соперничаем с Европой. Смешно слышать от наших футболистов: «Если бы мы играли – были бы в четвертьфинале». Хочется им сказать: ребята, вы посмотрите на разность скоростей и технику работы с мячом. Дополнительное время, а они бегут ещe быстрее, чем в основное! У нас-то нет такого футбола. Чемпионат России уже заканчивается, а в «Зените» полкоманды так и не подготовилось физически. И в других клубах такие же проблемы.

Бывают объективные сложности – в первую очередь травмы. Но что в «Зените» с Глушенковым происходит? Он никак не может восстановиться. Потерял чувство мяча, тактильность. Вроде бы по мысли всe делает правильно, а мяч не слушается, летит в другую сторону. Техники не хватает. Первое условие – это, конечно, физическая подготовленность. Второе – техника.

Посмотрите, как Кварацхелия прибавил в «Наполи» – стал выдерживать темп все 90 минут, постоянно предлагал себя для передачи или самостоятельно тащил мяч. Поэтому когда говорят – Захарян… Ну какой Захарян? Он не может выдерживать этот темп. Возможно, по этой причине и Миранчук переехал в США. С такими скоростями и Месси ещe лет пять в МЛС отыграет. Всe-таки там футбол не такой энергозатратный. А для того прессинга, который сегодня включают в Лиге чемпионов, надо быть выдающимся образом подготовленным.

Мне повезло, что отец был тренером. Он говорил: «Сынок, иди на песок, прыгай». Уже в командах мастеров мы ездили на юг на сборы: Хоста, Леселидзе, Гагра. И там в феврале-марте бегали, прыгали по мелкой гальке – готовили опорно-двигательный аппарат. Советские футболисты вообще больше всех бегали. Дефицит техники, присущей европейцам или южноамериканцам, мы компенсировали физикой.

А сегодня наши ребята 17-18 лет готовы для будущей борьбы? Захарян – показатель. Куда он поехал? От чего у него в Испании начали мышцы рваться? От недотренированности. Этот фундамент должен закладываться в юношеском возрасте. С 12 лет надо готовить мышцы опорно-двигательного аппарата. Для футболиста это главное. А сегодня в России никто не готовит специалистов по физической подготовке. Неслучайно в топовых клубах РПЛ почти все тренеры по физподготовке сегодня иностранцы», – сказал Орлов.