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  • Орлов встал на защиту Лички после увольнения Марцела из «Динамо»: «Это позорище!»

Орлов встал на защиту Лички после увольнения Марцела из «Динамо»: «Это позорище!»

Вчера, 18:56
5

Комментатор Геннадий Орлов не согласился с увольнением главного тренера Марцела Лички.

«В последнем выпуске программы «Футбольная столица» я заступился за Марцела Личку. Как можно за четыре тура до конца так унизить тренера? Это же позорище! Несолидно так поступать. Такие сейчас у нас руководители футбола…

Мы подсчитали: в РПЛ всего четыре тренера работают в своих клубах не меньше двух лет: Семак, Рахимов, Осинькин и Галактионов. Всего четыре на 16 команд! Восемь отставок за чемпионат. Воронеж вообще умудрился двух тренеров поменять за один сезон. Что может сделать тренер за такой короткий промежуток времени? Как поставить игру? Тем более когда к нему приходят футболисты, взятые не им.

У того же «Динамо» атака приличная, а защитников нет. Бальбуэна – капитан команды, игрок сборной Парагвая, а в защите проходной двор», – сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Личка Марцел Орлов Геннадий
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Комментарии (5)
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Desma
1746806723
"Это же позорище! Несолидно так поступать." У ментов всегда был бардак в руководстве. Куда Стёпа смотрит? Поэтому и 50 лет без чемпионства. Толи ещё будет.
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...уефан
1746807212
...наверное, прав Орлов, но... "Кто-то крикнул из ветвей - "Жираф большой, ему видней!"(с)...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746807321
Орлов озвучил мнение большинства,так как поэтому поводу высказались уже все.Согласен,что управляя игроками среднего уровня,при этом взяв бронзу в том году и возможность взять в этом-это достойный результат,который никак не должен был привести к отставке.Руководству Динамо нужно не розовые замки строить с золотыми медалями,а поучиться доверять тренеру,как на днях читал руководителя Оренбурга про Слишковича. И тогда эти самые золотые медали возможно были бы.А так возьмёте сейчас Черчесова с его ЧСВ и про медали забудете быстро.
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Cleaner
1746812336
Динамо - КЛУБ 50 ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА. Вот это действительно позорище!!!
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