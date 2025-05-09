«Челси» начал переговоры по трансферу Леау

«Челси» провел предварительные переговоры по поводу возможного трансфера вингера «Милана» Рафаэля Леау. «Россонери» готовы расстаться с игроком за сумму примерно 75 миллионов евро, несмотря на прописанные в контракте игрока 175 миллонов отступных.
Также в португальце заинтересованы «Арсенал» и «Аль-Наср». Однако лондонцы станут рассматривать Леау только если не смогут приобрести Нико Уильямса у «Атлетика». Вариант же с саудовским клубом не подхоит самому игроку, который хотел бы остаться в Европе.
- 25-летний Леау провел в этом сезоне 48 матчей за клуб, забил 12 голов, отдал 13 передач.
- Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года.
Источник: CaughtOffside