«Челси» начал переговоры по трансферу Леау

«Челси» провел предварительные переговоры по поводу возможного трансфера вингера «Милана» Рафаэля Леау. «Россонери» готовы расстаться с игроком за сумму примерно 75 миллионов евро, несмотря на прописанные в контракте игрока 175 миллонов отступных.

Также в португальце заинтересованы «Арсенал» и «Аль-Наср». Однако лондонцы станут рассматривать Леау только если не смогут приобрести Нико Уильямса у «Атлетика». Вариант же с саудовским клубом не подхоит самому игроку, который хотел бы остаться в Европе.