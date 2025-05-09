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«Челси» начал переговоры по трансферу Леау

Вчера, 17:11

«Челси» провел предварительные переговоры по поводу возможного трансфера вингера «Милана» Рафаэля Леау. «Россонери» готовы расстаться с игроком за сумму примерно 75 миллионов евро, несмотря на прописанные в контракте игрока 175 миллонов отступных.

Также в португальце заинтересованы «Арсенал» и «Аль-Наср». Однако лондонцы станут рассматривать Леау только если не смогут приобрести Нико Уильямса у «Атлетика». Вариант же с саудовским клубом не подхоит самому игроку, который хотел бы остаться в Европе.

  • 25-летний Леау провел в этом сезоне 48 матчей за клуб, забил 12 голов, отдал 13 передач.
  • Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: CaughtOffside
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Челси Арсенал Аль-Наср Леау Рафаэль
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