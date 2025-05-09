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  • Кирьяков отреагировал на слова Абаскаля о возвращении в РПЛ: «Хватит клоунадой заниматься!»

Кирьяков отреагировал на слова Абаскаля о возвращении в РПЛ: «Хватит клоунадой заниматься!»

Вчера, 16:31
4

Бывший главный тренер «Ленинградца», экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил потенциал Гильермо Абаскаля. Бывший главный тренер «Спартака» ранее выразил надежду вернуться в РПЛ.

«Потенциал у него здесь только один – заработать ещe денег. Ну хватит уже. Посмотрели уже на таких специалистов. Видимо, у него совсем всe плохо с предложениями у себя в стране.

С кем он там работал-то? Хватит клоунадой заниматься! У нас много цирка было в РПЛ, но не надо снова возобновлять. Достаточно, хватит, посмотрели – и будет.

Сколько таких специалистов, которые случайно залетают в топ-клубы, а потом борются за выживание, как Слишкович. Когда они опускаются до команд пониже классом, там и проявляется их истинный уровень.

Хватит ерундой заниматься! Пора уже с этим заканчивать. Нам это не нужно, столько уже экспериментов было. Результат обычно один – негативный», – сказал Кирьяков.

  • Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
  • 36-летний испанец выиграл с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Кирьяков Сергей Абаскаль Гильермо
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Комментарии (4)
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VVM1964
1746801841
Абаскаль - это бронза, а чего добился ты ???...
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andr45
1746811264
Как тренер Кирьяков тренировал такие известнейшиее клубы, как ДИТТОН (Даугава) - июнь 2006 — сентябрь 2006. ОРЕЛ (Русичи) — 2008 — 2008 АРСЕНАЛ — 6 октября 2016 — 31 мая 2017 ЛЕНИНГРАДЕЦ — 20 июня 2021 — 21 апреля 2024 Кроме того, этот знаменитый тренер прославился дракой с Рабинером. В результате этой стычки он оставил журналисту на память фонарь под глазом. Успехи же АБАСКАЛЯ не такие впечатляющие( АБАСКАЛЬ - тренировал молодежную команду «Севильи»; - возглавлял швейцарский клуб «Кьяссо», которому помог сохранить прописку в высшей лиге страны; - тренировал швейцарский клуб — «Лугано»; - возглавляя «Базель», завоевал серебряные медали первенства Швейцарии; - поднял «Спартак» с ДЕВЯТОГО места на ТРЕТЬЕ; - дважды выигрывал зимний турнир — «Winline Зимний Кубок РПЛ».
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Странник 09
1746849370
У Абаскаля бронза ЧР, а что у кирьякова???? Аль второй мостовой, ваши места занимают.
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