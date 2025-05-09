Кирьяков отреагировал на слова Абаскаля о возвращении в РПЛ: «Хватит клоунадой заниматься!»

Бывший главный тренер «Ленинградца», экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил потенциал Гильермо Абаскаля. Бывший главный тренер «Спартака» ранее выразил надежду вернуться в РПЛ.

«Потенциал у него здесь только один – заработать ещe денег. Ну хватит уже. Посмотрели уже на таких специалистов. Видимо, у него совсем всe плохо с предложениями у себя в стране.

С кем он там работал-то? Хватит клоунадой заниматься! У нас много цирка было в РПЛ, но не надо снова возобновлять. Достаточно, хватит, посмотрели – и будет.

Сколько таких специалистов, которые случайно залетают в топ-клубы, а потом борются за выживание, как Слишкович. Когда они опускаются до команд пониже классом, там и проявляется их истинный уровень.

Хватит ерундой заниматься! Пора уже с этим заканчивать. Нам это не нужно, столько уже экспериментов было. Результат обычно один – негативный», – сказал Кирьяков.