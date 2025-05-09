Назван клуб, за который болеет новый папа римский

Новый папа римский Лев XIV является болельщиком «Ромы». Об этом рассказал отец Джузеппе Пагано, который учился и работал вместе с новым главой католической церкви.

«Он любит спорт. Он большой болельщик «Ромы». Я разговаривал с ним после матча «Рома» – «Фиорентина». Он в шутку сказал мне: «Победа «Ромы» – это первое чудо Франциска после его смерти», – сказал Паганов.