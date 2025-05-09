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Назван клуб, за который болеет новый папа римский

Вчера, 14:45

Новый папа римский Лев XIV является болельщиком «Ромы». Об этом рассказал отец Джузеппе Пагано, который учился и работал вместе с новым главой католической церкви.

«Он любит спорт. Он большой болельщик «Ромы». Я разговаривал с ним после матча «Рома»«Фиорентина». Он в шутку сказал мне: «Победа «Ромы» – это первое чудо Франциска после его смерти», – сказал Паганов.

  • Предыдущий папа римский Франциск умер 21 апреля.
  • С 8 мая его преемником стал 69-летний Роберт Фрэнсис Превост, взявший имя Лев XIV.
  • Превост родился в Чикаго, долгое время работал в Перу.

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Источник: romapress
Италия. Серия А Рома
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