Назван клуб, за который болеет новый папа римский

Новый папа римский Лев XIV является болельщиком «Ромы». Об этом рассказал отец Джузеппе Пагано, который учился и работал вместе с новым главой католической церкви.
«Он любит спорт. Он большой болельщик «Ромы». Я разговаривал с ним после матча «Рома» – «Фиорентина». Он в шутку сказал мне: «Победа «Ромы» – это первое чудо Франциска после его смерти», – сказал Паганов.
- Предыдущий папа римский Франциск умер 21 апреля.
- С 8 мая его преемником стал 69-летний Роберт Фрэнсис Превост, взявший имя Лев XIV.
- Превост родился в Чикаго, долгое время работал в Перу.
Источник: romapress