Карпин принял участие в акции «Синий платочек» в честь Дня Победы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин принял участие в памятной акции «Синий платочек», организованной соцсетью VK к Дню Победы.

«Казалось бы, воинский долг и футбол – что их связывает? Ведь футбол – это игра. Но даже в военные годы в жизни и в сердцах советских граждан находилось место футболу. Матчи проходили и в Сталинграде, и в блокадном Ленинграде, и даже в оккупированных городах.

Они давали надежду на лучшее и объединяли людей – как игроков, так и болельщиков. А иногда становились очередным поводом, чтобы проявить смелость – как например, в известном «Матче смерти» между советскими солдатами и немецкими оккупантами.

Лев Яшин, наш легендарный вратарь, рассказывал, как футбол спасал людей и помогал отвлечься от ужасов военного времени. Солдаты играли на руинах городов, но с надеждой в душе. Если футбол был неофициальным символом мужества и надежды, то синий платочек – женской отваги и преданности», – сказал Карпин.