Глушаков высказался о спаде в игре Угальде

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался об игр нападающего красно-белых Манфреда Угальде во второй части сезона РПЛ.

«Он мог психологически не выдержать. Может, он думал о контракте, а не о забитых мячах. В тот момент начались же разговоры о контракте. Возможно, он тогда к себе какие-то требования и снизил. Может, тактику поменяли и у него не получается. Тут много факторов может быть», – сказал Глушаков.