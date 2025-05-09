Глушаков высказался о спаде в игре Угальде

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался об игр нападающего красно-белых Манфреда Угальде во второй части сезона РПЛ.
«Он мог психологически не выдержать. Может, он думал о контракте, а не о забитых мячах. В тот момент начались же разговоры о контракте. Возможно, он тогда к себе какие-то требования и снизил. Может, тактику поменяли и у него не получается. Тут много факторов может быть», – сказал Глушаков.
- Безголевая серия Угальде в матчах чемпионата и FONBET Кубка России составляет 10 матчей.
- В последний раз костариканец забивал в матче 19-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» (2:0) 2 марта.
- Он остается лучшим бомбардиром чемпионата России с 16 голами в 27 играх.
Источник: «Спорт-Экспресс»