Кержаков объяснил, почему у «Зенита» будет сложный матч с махачкалинским «Динамо»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от гостевого матча петербуржцев с «Динамо Мх» в 28-м туре РПЛ.

– «Зениту» в последнее время ни с кем легко не приходится. Будет сложный матч, и в Махачкале никому просто не было. Думаю это будет непростой матч.

– Насколько скажется потеря Вендела для «Зенита»?

– На мой взгляд, она достаточно ощутима.

– Как вы считаете, стоит ли Соболеву снова сыграть в основе?

– Спросите у главного тренера «Зенита» лучше, стоит ли Александру играть в основном составе или нет. Это решение останется за главным тренером.