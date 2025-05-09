Кержаков объяснил, почему у «Зенита» будет сложный матч с махачкалинским «Динамо»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от гостевого матча петербуржцев с «Динамо Мх» в 28-м туре РПЛ.
– «Зениту» в последнее время ни с кем легко не приходится. Будет сложный матч, и в Махачкале никому просто не было. Думаю это будет непростой матч.
– Насколько скажется потеря Вендела для «Зенита»?
– На мой взгляд, она достаточно ощутима.
– Как вы считаете, стоит ли Соболеву снова сыграть в основе?
– Спросите у главного тренера «Зенита» лучше, стоит ли Александру играть в основном составе или нет. Это решение останется за главным тренером.
- Игра пройдет в Каспийске 10 мая и начнется в 17:00 мск.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 57 очками после 27 туров, «Динамо Мх» идет 11-м с 27 очками.
Источник: «Спорт день за днём»