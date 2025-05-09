Романцев высказался о давлении на «Зенит» в связи со 100-летием клуба

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что «Зениту» в игре не стоит поддаваться эмоциям из-за юбилейной даты.

– Всe больше разговоров о дополнительном психологическом давлении на «Зенит» из-за празднования столетия клуба. А вот Станислав Черчесов, напротив, уверяет, что любил матчи, в которых всe решалось. Потому что только они показывали, чего ты стоишь. А что думаете об этом вы?

– Не пойму, какая связь между столетием клуба и игрой? На любой матч футболист обязан выходить с мыслью о победе. В этом суть его профессии. Всe остальное остается в раздевалке. В «Зените» собраны настоящие профессионалы, которые не могут этого не знать.

Конечно, игра с тонущим «Пари НН», когда они буквально на зубах вырвали победу, резанула глаз. «Зениту» не хватает той легкости и уверенности, с которой куется чемпионское золото. При этом год назад питерцы не сдавались до самого конца, всe решив только в последнем туре.

Так что опыта команде Сергея Семака не занимать. Хотя в таких ситуациях ее игровой и психологический тонус зависит исключительно от тренера, который, как известно, в ответе за всe.

При этом руководство нет-нет да и напоминает ему о большой дате, а также о ее важности для Санкт-Петербурга. Это тот самый груз, с которым Сергей Богданович работает и живет 24 часа. Как говорится, выигрывает команда, а проигрывает тренер. Главное – не поддаваться эмоциям, связанным с предстоящим юбилеем, а жить только каждым новым матчем.

Вспоминаю московскую Олимпиаду, когда перед полуфиналом с ГДР нашу сборную захлестнула лавина морально-волевой подготовки. Что ни день, то встречи с партийными и комсомольскими начальниками, Героями Труда, призывами к победе у памятника Ленину...

В итоге нас просто «перекачали». И на поле мы вышли зажатыми, думающими о чем угодно, но только не об игре, что и оставило нас без финала. Хотя, если объективно, мы были сильнее немцев. Это урок на всю жизнь.