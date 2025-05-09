«Зенит» отправится на матч с махачкалинским «Динамо» без Вендела

Полузащитник «Зенита» Вендел работал индивидуально на последней тренировке команды и не полетит на матч 28-го тура РПЛ с «Динамо Мх» в Каспийске.
Бразилец не тренируется с основой «Зенита» из-за травмы, полученной в игре 27-го тура с «Пари НН».
- Сроки восстановления Вендела неизвестны. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев говорил, что бразилец скорее всего, не сыграет в этом сезоне.
- После его окончания 27-летний Вендел перейдет из «Зенита» в «Ботафого».
- В этом сезоне полузащитник провел за петербуржцев 27 игр, забил 2 гола, отдал 13 передач.
Источник: «Спорт-Экспресс»