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Семак оценил значение Дня Победы

Вчера, 22:59

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о праздновании Дня Победы.

  • Сегодня петербургская команда посетила Пискаревское мемориальное кладбище.
  • Футболисты и тренеры возложили цветы к монументу «Мать Родина».
  • 9 мая 2025 года Россия отмечает 80‑ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

– Посещая это место, всегда чувствуешь мощь человеческого горя, переживаний, которые только могут уместиться в голове. Что касается численности делегации, приятно, когда и академия, и дети, и взрослые, клуб в полном составе практически посетили Пискаревское мемориальное кладбище.

Наша человеческая память очень короткая. Но как раз традиции, которые закладываются нам с детства и частью которых мы являемся, позволяют поддерживать и передавать из поколения в поколение память о героях, на долю которых пришлись самые тяжкие испытания за последние 100 лет.

Сегодняшнее событие так же помогает нам понять слова о мире, патриотизме и гордости за свою родину по‑новому и глубже.

– Воевали ли ваши близкие в Великую Отечественную войну?

– Конечно, воевали. Дедушка по папиной линии, несмотря на то, что у него рано умерла супруга и он рано остался один с малолетними детьми. Дети все‑таки чуть подросли, и он принимал участие в боевых действиях на Западном фронте.

По маминой линии у моей бабушки три сестры – все остались с детьми и потеряли всех своих мужей. Каждая семья в том или ином количестве потеряла близких, родных. Особенно это касается мужской части населения.

Моя бабушка всегда говорила: «Главное, чтобы не было войны». Я думаю, что эти переживания передаются по наследству, и мы должны помогать нашим детям сохранять в памяти то, что произошло многие годы назад.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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