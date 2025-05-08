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  • Игнашевич спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА

Игнашевич спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА

Вчера, 22:34
1

Сергей Игнашевич предположил, когда сборная России и клубы РПЛ будут допущены к международным соревнованиям.

– Вам интересно смотреть матчи нашей сборной против команд уровня Брунея, Гренады?

– Как специалисту, мне, безусловно, интересно смотреть, как будет работать Карпин, какой выберет состав. Мне любопытна его работа.

Несмотря на то, что с нами играют Бруней, Зимбабве и так далее, мы обязаны с ними играть для международного рейтинга. Играем с теми, с кем можем.

– Вы верите, что нас вернут на международную арену в 2025 или 2026 году?

– Конечно. Я оптимист.

  • Отстранение длится более 3 лет – с февраля 2022-го.
  • Президенты ФИФА и УЕФА связывали снятие бана с завершением СВО на Украине.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Игнашевич Сергей
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Комментарии (1)
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феникS
1746741848
Игнашевич спрогнозировал сроки возвращения ===== Вы верите, что нас вернут на международную арену в 2025 или 2026 году? – Конечно. Я оптимист.==== Акуеть это чо прогноз сроков возвращения ??? Бомба увольте нахрен автора этого текста.А то ведь он/она вас в посмешество для всех выставляет.
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