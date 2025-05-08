Игнашевич спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА

Сергей Игнашевич предположил, когда сборная России и клубы РПЛ будут допущены к международным соревнованиям.
– Вам интересно смотреть матчи нашей сборной против команд уровня Брунея, Гренады?
– Как специалисту, мне, безусловно, интересно смотреть, как будет работать Карпин, какой выберет состав. Мне любопытна его работа.
Несмотря на то, что с нами играют Бруней, Зимбабве и так далее, мы обязаны с ними играть для международного рейтинга. Играем с теми, с кем можем.
– Вы верите, что нас вернут на международную арену в 2025 или 2026 году?
– Конечно. Я оптимист.
- Отстранение длится более 3 лет – с февраля 2022-го.
- Президенты ФИФА и УЕФА связывали снятие бана с завершением СВО на Украине.
Источник: «Матч ТВ»