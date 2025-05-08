Глушаков ответил, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт со Станковичем

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал желание клуба заключить новое соглашение с главным тренером Деяном Станковичем.

Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ с 51 очком в 27 турах.

Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

«Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.

«Сейчас бессмысленно продлевать контракт. Почему им не заняться по окончанию сезона, когда будут доиграны и чемпионат, и Кубок?

Вдруг команда провалит концовку сезона. Но решать руководству, конечно, им виднее», – сказал Глушаков.