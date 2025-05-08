Шунин рассказал, с каким российским певцом играет в футбол

Экс-динамовец Антон Шунин раскрыл подробности игры в футбол на любительском уровне.

«В моей жизни спорта точно не стало меньше. Еще в том отпуске в Турции тренировался, готовился к сборам в «Динамо». После него тоже поддерживал форму на случай, если еще поиграю.

Сейчас три раза в неделю хожу в зал. Раньше сам занимался по программе из клуба, но ближе к завершению карьеры понял, что с тренером намного эффективнее. Меньше тратишь времени, но лучше тренируешься.

Еще два раза в неделю теннис – по два часа. И футбол по воскресеньям – 7х7 или 8х8. С нами бегает Дмитрий Маликов, иногда Гия Григалава, еще друзья и знакомые», – рассказал Шунин.