Кафанов отреагировал на выход Сафонова в финал Лиги чемпионов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ.

Парижане накануне прошли «Арсенал».

За клуб выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Он прошлым летом перешел из «Краснодара» за 20 млн евро и провел 16 матчей с 13 пропущенными голами.

Сафонов в дебютном сезоне претендует на исторический квадрупл.

«Выход Матвея Сафонова с «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов – самое значительное достижение всей российской вратарской школы, если к этому еще приплюсовать участие Никиты Хайкина в полуфинале Лиге Европы.

Российские вратари в Европе сейчас на виду. И нисколько не сомневаюсь в том, что как только нас допустят к международным соревнованиям, вратарей из России в топ-клубах Европы станет еще больше. Матвей и Никита уже многое сделали для этого.

Из разговоров с Матвеем знаю, что он хочет играть все матчи, хотя в первый же сезон сыграть 16 матчей в топ-клубе, стать чемпионом Франции и выйти в финал Лиги чемпионов – это мечта любого вратаря.

Нет сомнений, что в финале будет играть Доннарумма, потому что, можно сказать, он своей игрой буквально втащил «ПСЖ» в полуфинал, но при этом надо отдать должное Матвею, который своей конкуренцией в этом сезоне заставляет Джанлуиджи играть на пределе возможностей.

Сильная конкуренция всегда способствовала развитию мастерства. И Матвей в этом году навязал ее итальянцу», – заявил Кафанов.