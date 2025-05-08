Романцев оценил решение Шалимова возглавить вылетающий «Факел»

Олег Романцев высказался о попытке Игоря Шалимова спасти «Факел» от вылета из РПЛ.

Воронежцы идут на последнем месте в лиге после 27 туров.

Отставание от зоны переходных матчей – 7 очков.

Им осталось сыграть с «Локомотивом», «Пари НН» и «Крыльями Советов».

Шалимов 2 апреля сменил Дмитрия Пятибратова на посту главного тренера.

– Игорь Шалимов принял «Факел», хотя команда на грани вылета из РПЛ. В похожей ситуации вы в свое время возглавили «Динамо», которое в итоге удалось спасти. Что бы из того опыта, Олег Иванович, вы посоветовали своему воспитаннику, чья команда оказалась в шаге от пропасти?

– Начну с того, что считаю решение Игоря правильным. Да, ситуация, когда тебя приглашают на роль «спасателя», не из простых. Но как бы все в ней ни складывалась, это закаляет тренера. По себе знаю, насколько она сложна и ответственна.

И узнав об этом, пожелал ему удачи – стал болеть за «Факел» уже Игоря Шалимова, которому достались еще и потрясающие болельщики. Для них родная команда – это жизнь. И даже если «Факелу» придется сделать шаг назад, не вижу в этом трагедии.

Иногда такие удары судьбы только закаляют! Пример – история с покинувшим высшую лигу «Спартаком», после возвращения в которую он заново родился и пошел дальше чемпионской дорогой.

Горжусь и счастлив, что прошел ее с замечательными партнерами, дорогими сердцу друзьями и мудрым Николаем Петровичем Старостиным.