В Англии назвали лучшего россиянина в истории АПЛ – это не Аршавин

Журналист The Sun Дэн Кинг прокомментировал связь России и АПЛ.

«Нет причин, по которым Россия не могла бы воспитывать футболистов, способных играть в АПЛ. Проблема сейчас в том, что они не смогут получить опыт на уровне элитных соревнований, потому что российские клубы не участвуют в еврокубках.

Не думаю, что в Англии есть дискриминация в адрес российских игроков из-за конфликта на Украине. Клубам АПЛ важно только одно: чтобы игрок был максимально хорош. Их не волнует, кто он, откуда или что сделал. Примеров россиян в АПЛ было много, но, наверное, лучший российский игрок в истории среди них – это Андрей Канчельскис. Пару сезонов он был просто неудержим», – сказал Кинг.