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В Англии назвали лучшего россиянина в истории АПЛ – это не Аршавин

Вчера, 12:23
6

Журналист The Sun Дэн Кинг прокомментировал связь России и АПЛ.

«Нет причин, по которым Россия не могла бы воспитывать футболистов, способных играть в АПЛ. Проблема сейчас в том, что они не смогут получить опыт на уровне элитных соревнований, потому что российские клубы не участвуют в еврокубках.

Не думаю, что в Англии есть дискриминация в адрес российских игроков из-за конфликта на Украине. Клубам АПЛ важно только одно: чтобы игрок был максимально хорош. Их не волнует, кто он, откуда или что сделал. Примеров россиян в АПЛ было много, но, наверное, лучший российский игрок в истории среди них – это Андрей Канчельскис. Пару сезонов он был просто неудержим», – сказал Кинг.

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Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Динамо Бр Канчельскис Андрей Аршавин Андрей
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Комментарии (6)
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СильныйМозг
1746697486
Канчельскис сейчас это читает и дрочит. :)))
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DOCTOR PENALTY
1746698161
Дорогое признание. """
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biber.ru
1746698768
Может индюшонок после этого сопли подтянет.
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boris63
1746704149
Я так и понял, что это Канчельскис.
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Psih86
1746734948
Сразу понял, что это он, но это не правда, Шава всегда был лучше него...
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Виторио
1746753734
А чё за журналист? Конечно, Аршавин лучший.
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