Артета заявил, что «Арсенал» был лучше «ПСЖ»: «Даже парижане говорят об этом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги проигранного матча с «ПСЖ».

Лондонцы уступили на выезде со счетом 1:2.

«Арсенал» потерпел поражения в обоих полуфиналах Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

«ПСЖ» в финале встретится с «Интером» 31 мая.

«Я сохраняю позитив, я горжусь командой. Чтобы добиться финала в этом соревновании, нужно прибыть с полной командой, со всеми доступными игроками, а это был не наш случай.

Думаю ли я, что лучшая команда проиграла? Да, я так думаю. Я говорю это, и в «ПСЖ» тоже так говорят, они только что сказали мне это», – сказал Артета.