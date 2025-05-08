В «Динамо» объяснили увольнение Лички

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал отставку главного тренера Марцела Лички.

– Почему решили именно в этот момент расстаться с Личкой?

– Это решение совета директоров. Мы потеряли шансы бороться за Кубок России. Однако у нас по-прежнему остаeтся возможность для борьбы за третье место в чемпионате России. Те результаты, которых мы достигли в весенней части сезона, – всего лишь три победы – совет директоров расценил как неудовлетворительные. Отсюда и такое решение.

Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, – место в тройке призeров чемпионата.