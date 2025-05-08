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В «Динамо» объяснили увольнение Лички

Вчера, 11:06
23

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал отставку главного тренера Марцела Лички.

– Почему решили именно в этот момент расстаться с Личкой?

– Это решение совета директоров. Мы потеряли шансы бороться за Кубок России. Однако у нас по-прежнему остаeтся возможность для борьбы за третье место в чемпионате России. Те результаты, которых мы достигли в весенней части сезона, – всего лишь три победы – совет директоров расценил как неудовлетворительные. Отсюда и такое решение.

Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, – место в тройке призeров чемпионата.

  • В качестве врио Личку сменил Ролан Гусев.
  • В 1-м же матче под его руководством «Динамо» победило «Крылья Советов».
  • Следующий соперник – «Спартак» (11 мая).

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Личка Марцел
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Комментарии (23)
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DOCTOR PENALTY
1746693571
Эх, Динамо, ты самый мутный клуб...""""
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boris63
1746694723
Зря Личку уволили, и надо не команду встряхивать а дать тренеру усиление состава. Там минимум четыре игрока надо убирать.
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Taps
1746695992
Придурки тупые и жадные.
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Cleaner
1746696459
В клубе, который уже ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА, уволили тренера, который боролся за третье место. Ну РЖУ над Динамой ни могу!!!...)))
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Константин-Шапкин-google
1746699658
Не логичное увольнение
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FanatSerj
1746701127
По началу конечно тоже думал, что нафига Личку убирают, у него объективно не было возможности тут прыгнуть выше головы после травмы Тюкавина и Артура Гомеса. Но вот почитал что САМ Личка наговорил после увольнения, то становиться понятна причина. Я то думал он там только со Скопинцевым и Макаровым "разашелся взглядами" и в этом случае был на стороне Лички, зная гонор наших "паспортистов", но он умудрился и с Нгамале и Дасой посраться и он об этом сам заявил, по итогу он потерял раздевалку и команду, нету там уже смысла ждать чудо, его бы не произошло. И когда Гусев Нгамале в нападения поставил, а Гладешева вернул на свою позицию, 2-я минута их игры и они организовали гол. Это как приговор для Лички, нельзя тренеру своё "личное" ставить выше команды.
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zigbert
1746701779
Дальнейшие игры Динамо покажут правильность такого решения.
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zadira56
1746705425
Как при Личке,Динамо последние лет 5 так хорошо не играло.Зря его убрали...
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Spartak_forv@
1746711981
Вот благодаря таким далёким от футбола гафиным,которые «посчитали» и как всегда приняли безграмотное,тупое решение,весь футбол в жопе.Да и не только футбол
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Городовой
1746721787
Новый способ усовершенствования российского футбола - встряхивание команды. Полный организационный тупик! Это как зубную боль лечить гильотиной.
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