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  • Мостовой заявил, что «Динамо» неправильно поступило по отношению к Шунину

Мостовой заявил, что «Динамо» неправильно поступило по отношению к Шунину

Вчера, 09:33
2

Александр Мостовой высказался о завершении карьеры вратаря Антона Шунина.

Бывший игрок сборной России не понимает, почему «Динамо» в прошлом году не предложило новый контракт голкиперу.

«Был удивлен тем, что ему не продлили контракт. Все-таки он играл только в этом клубе. Когда человек столько лет отдает команде, это автоматически должно быть продлением. Также я удивлен, что он оказался вообще без команды», – сказал Мостовой.

  • Шунин всю карьеру провел в «Динамо».
  • В 2024 году с ним не продлили контракт.
  • На счету Шунина 15 матчей за Россию.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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1746686837
Тут он прав,да и новые -не лучше!
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Fju-2
1746694755
У Динамо есть Лунёв. А Шунин давно заслужил пенсию, учитывая его инвалидность из-за ожога роговицы глаза.
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