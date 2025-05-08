Мостовой заявил, что «Динамо» неправильно поступило по отношению к Шунину

Александр Мостовой высказался о завершении карьеры вратаря Антона Шунина.

Бывший игрок сборной России не понимает, почему «Динамо» в прошлом году не предложило новый контракт голкиперу.

«Был удивлен тем, что ему не продлили контракт. Все-таки он играл только в этом клубе. Когда человек столько лет отдает команде, это автоматически должно быть продлением. Также я удивлен, что он оказался вообще без команды», – сказал Мостовой.