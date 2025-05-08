Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги проигранного матча с «ПСЖ».
- Лондонцы уступили на выезде со счетом 1:2.
- «Арсенал» потерпел поражения в обоих полуфиналах Лиги чемпионов и вылетел из турнира.
«Прежде всего, поздравляю парижан с выходом в финал. Если посмотреть, кто на поле был лучшим игроком в этих двух матчах, то это их вратарь. Он сыграл в противостоянии решающую роль.
Думаю, мы были очень близки. Гораздо ближе, чем это отражает табло. Очень горжусь игроками и тем, что они сделали сегодня, как справились с давлением», – сказал Артета.
Источник: сайт УЕФА