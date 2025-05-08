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Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Лиги чемпионов

Вчера, 01:10
1

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги проигранного матча с «ПСЖ».

  • Лондонцы уступили на выезде со счетом 1:2.
  • «Арсенал» потерпел поражения в обоих полуфиналах Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

«Прежде всего, поздравляю парижан с выходом в финал. Если посмотреть, кто на поле был лучшим игроком в этих двух матчах, то это их вратарь. Он сыграл в противостоянии решающую роль.

Думаю, мы были очень близки. Гораздо ближе, чем это отражает табло. Очень горжусь игроками и тем, что они сделали сегодня, как справились с давлением», – сказал Артета.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ Артета Микель
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1746660890
Шоколадным глазом читал. Думал будет финал арсенал ПСЖ.
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