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  • Шунин раскрыл 2 клуба, которые пытались его переманить из «Динамо»: «Предлагали условия в 10 раз лучше, но куда мне столько денег?»

Шунин раскрыл 2 клуба, которые пытались его переманить из «Динамо»: «Предлагали условия в 10 раз лучше, но куда мне столько денег?»

7 мая, 22:53
3

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин в день окончания карьеры раскрыл клубы, которые пытались его подписать.

  • Шунин всю карьеру провел в «Динамо».
  • В 2024 году с ним не продлили контракт.
  • На счету Шунина 15 матчей за Россию.

«Конечно, я был близок к уходу из «Динамо». И не раз. Было много возможностей.

На старте карьеры было предложение от «Локомотива». Причем условия раз в десять лучше, чем в «Динамо», предлагали. Но для меня зарплата не стояла на первом месте. Я спокойно отнесся к этим цифрам. Куда мне столько много, куда тратить? И подписал контракт с «Динамо».

Были предложения от «Зенита». Мог уйти, но я ни о чем не жалею», – сказал Шунин в эфире «Матч ТВ».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Шунин Антон
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1746648272
Молодец! Толковый парень. Спасибо, что не перешёл в Зенит!
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Айболид
1746648374
Вечер ох......... историй от Шуни .
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кайрос
1746651082
Куда мне столько много, куда тратить? ==== Идиот ? Или под идиота косит ? Да млять если тебе столько денег не надо, отдай их на благие дела.В первую очередь -своим родным, близким отдай.Которые всегда поддерживали тебя. Первому своему тренеру, благодаря которому ты вошел в мир футбола, отдай-поблагодари его деньгами.Что то я не слышал про детских футбольных тренеров , ставших финансово обеспеченными , из за благодарности своих учеников... А так очень много хороших дел, которые можно поддержать деньгами.
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