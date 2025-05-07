Шунин раскрыл 2 клуба, которые пытались его переманить из «Динамо»: «Предлагали условия в 10 раз лучше, но куда мне столько денег?»

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин в день окончания карьеры раскрыл клубы, которые пытались его подписать.

Шунин всю карьеру провел в «Динамо».

В 2024 году с ним не продлили контракт.

На счету Шунина 15 матчей за Россию.

«Конечно, я был близок к уходу из «Динамо». И не раз. Было много возможностей.

На старте карьеры было предложение от «Локомотива». Причем условия раз в десять лучше, чем в «Динамо», предлагали. Но для меня зарплата не стояла на первом месте. Я спокойно отнесся к этим цифрам. Куда мне столько много, куда тратить? И подписал контракт с «Динамо».

Были предложения от «Зенита». Мог уйти, но я ни о чем не жалею», – сказал Шунин в эфире «Матч ТВ».