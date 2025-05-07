Ловчев ответил, провалил ли «Спартак» сезон

Бывший спартаковец Евгений Ловчев отказался признать сезон провальным для «Спартака».
– Для «Спартака» можно назвать этот сезон провальным?
– Провальным однозначно нет. Еще впереди Кубок. Но я так говорю даже не только с этой точки зрения. В этом году создалась новая команда. Игроков из прошлого состава немного осталось.
С нападением уже все наладили, можно сказать. Теперь надо наладить оборону. И я уверен, что с этим тренером, харизмой этого тренера и его пониманием футбола «Спартак» будет бороться за самые высокие места. Однозначно. Верю в это.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
- Команда в ближайшем кубковом матче примет «Ростов» (15 мая).
- С лета «Спартак» тренирует Деян Станкович.
Источник: «Матч ТВ»