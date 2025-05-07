Ловчев ответил, провалил ли «Спартак» сезон

Бывший спартаковец Евгений Ловчев отказался признать сезон провальным для «Спартака».

– Для «Спартака» можно назвать этот сезон провальным?

– Провальным однозначно нет. Еще впереди Кубок. Но я так говорю даже не только с этой точки зрения. В этом году создалась новая команда. Игроков из прошлого состава немного осталось.

С нападением уже все наладили, можно сказать. Теперь надо наладить оборону. И я уверен, что с этим тренером, харизмой этого тренера и его пониманием футбола «Спартак» будет бороться за самые высокие места. Однозначно. Верю в это.