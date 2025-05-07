Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Ловчев ответил, провалил ли «Спартак» сезон

7 мая, 22:19
2

Бывший спартаковец Евгений Ловчев отказался признать сезон провальным для «Спартака».

– Для «Спартака» можно назвать этот сезон провальным?

– Провальным однозначно нет. Еще впереди Кубок. Но я так говорю даже не только с этой точки зрения. В этом году создалась новая команда. Игроков из прошлого состава немного осталось.

С нападением уже все наладили, можно сказать. Теперь надо наладить оборону. И я уверен, что с этим тренером, харизмой этого тренера и его пониманием футбола «Спартак» будет бороться за самые высокие места. Однозначно. Верю в это.

Еще по теме:
Сборная России и клубы РПЛ поздравили с Днем Победы 1
Защитник «Спартака» оценил судейство в РПЛ: «Ничего плохого сказать не могу» 4
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1746685865
И из Кубка вылетят,как и ЦСКА,впрочем.Так что ожидаемая встреча с любимым соперником не состоится,увы!
Ответить
oyabun
1746720979
А как "с нападением всё наладили", если Угальде снова перестал забивать? По мне так проблем полно и впереди и в обороне.
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
13:51
Стало известно, когда Тюкавин возобновит тренировки с мячом
13:13
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ
12:28
9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел
12:02
3
Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»
11:55
5
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Все новости
Все новости
Экс-защитник «Локомотива» назвал неизбежным назначение Ротенберга
13:38
Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:30
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:27
Где смотреть матч «Оренбург» – «Химки»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:25
ВидеоСборная России и клубы РПЛ поздравили с Днем Победы
13:01
1
Защитник «Спартака» оценил судейство в РПЛ: «Ничего плохого сказать не могу»
12:45
4
Ерохин определил сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед игрой с «Зенитом»
11:46
1
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
Червиченко – о «Спартаке»: «Едва начинает хорошо играть – тут же все празднуют чемпионство»
10:46
3
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Кержаков объяснил, почему у «Зенита» будет сложный матч с махачкалинским «Динамо»
09:20
1
Романцев высказался о давлении на «Зенит» в связи со 100-летием клуба
09:03
6
Канчельскис – о Соболеве: «Забьет еще – начнут отправлять в Европу»
08:34
4
Агент объяснил, почему Дзюба остается в «Акроне» вместо перехода в топ-клуб
08:27
11
«Зенит» отправится на матч с махачкалинским «Динамо» без Вендела
08:19
Мостовой заявил о бессмысленности борьбы за топ-3 в РПЛ
08:06
12
Защитником «Краснодара» заинтересовались в Европе
07:51
3
Семин назвал самую большую проблему РПЛ
01:02
3
Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере
00:34
5
Рахимов оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 23:35
Мор составил топ-3 лучших российских вратарей
Вчера, 23:23
1
Вагнер Лав ответил на вопрос о футбольном долголетии
Вчера, 23:11
Семак оценил значение Дня Победы
Вчера, 22:59
Игнашевич спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА
Вчера, 22:34
1
Ловчев не отрекся от слов, что «Зенит» станет чемпионом
Вчера, 21:55
11
Константелиас из ПАОКа ответил на предложение «Зенита»
Вчера, 21:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 