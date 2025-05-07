Личка детально рассказал об отказе «Краснодару»

Марцел Личка вспомнил, как в 2022 году отказался возглавить «Краснодар».

«Краснодар» звал зимой 2022-2023 года. Но я хотел доработать сезон в «Оренбурге». Хотел поблагодарить игроков, мы сделали такую работу, шли за своей целью.

Было нелегко отказать «Краснодару». Мне звонил пан Владимир Хашиг. Я думал. Но сказал: «Спасибо за предложение». Решил остаться в «Оренбурге», – сказал Личка на ютуб-канале «Это футбол, брат!».