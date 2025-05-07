Жена Смолова стала жертвой транспортного коллапса в России: «Люди спят в аэропорту на полу»

Карина Истомина, супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова, не может вылететь из Ставрополя. Рейсы переносятся или отменяются.

На Россию в последние сутки случилась массовая атака БПЛА.

Аэропорты вынуждены закрываться на прием и вылет рейсов.

Семья Смолова проводит в Краснодаре последние недели.

«В Москве люди никуда не могут вылететь и спят в аэропорту на полу, а мы застряли в Ставрополе. Узнали об отмене рейса за 20 минут до прибытия к стойке регистрации. приехали в отель, ждем новостей.

Всем, кто попал в такую же ситуацию, особенно с маленькими детьми, огромная поддержка!» – написала Истомина.