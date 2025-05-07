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  • Смолов рассчитывает летом получить контракт от московского клуба – в противном случае Федор завершит карьеру

Смолов рассчитывает летом получить контракт от московского клуба – в противном случае Федор завершит карьеру

7 мая, 15:08
19

Нападающий Федор Смолов летом может закончить карьеру. Чтобы этого не случилось, он должен получить предложение от какого-либо московского клуба.

«Смолов может закончить карьеру после этого сезона – если будущим летом не получит предложение от московского клуба. Он устал жить в городе, где не работает аэропорт.

Нападающий устал жить в Краснодаре и планирует уехать в столицу. Соответственно, и не переподписывать контракт с «быками». Одна из причин – Федя хочет переехать в Москву, потому что с маленьким ребeнком и звeздной женой ему тяжело находится в городе, где не работает аэропорт.

Вдобавок к этому – недовольства его жены.

Плюсом – успехи Смолова в медиасфере. После того как его подкаст залетел в тренды, он задумался о том, чтобы стать топовым шоуменом. Теперь вопрос только в одном: захочет ли какой-либо московский клуб пригласить к себе 35-летнего форварда. Если да, то Смолов поиграет ещe некоторое время. Если нет – конец карьеры», – написал источник.

  • Игрок стоит 1,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне РПЛ у Смолова 16 матчей, гол, 3 ассиста.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
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Комментарии (19)
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Цугундeр
1746630714
Федорино горе.. Съютубни нахер, с наших глаз. Век бы не видеть, тварина синерукая..
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Александр-Бондырев-google
1746681001
МАсква резиновая,давай Федя ВПЕРЁД.
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Baggio1010
1746682752
находитЬся, неучи!
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Glock09
1746688277
Торпедо приютит)
Ответить
ZeBolotny
1746688585
Феде уже 35 лет, а он так и не поймёт, что всё самое лучшее в его жизни происходит в Краснодаре - пик футбольной карьеры, рождение ребёнка, успех карьеры блогера - всё самое лучшее здесь! А его очередная чупакабра тащит его в Москву, которая забирает у него всю силу, талант, идентичность! Нужно просто отсудить ребёнка и развестись с чупакаброй!
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Гарик детонатор
1746692914
Федянька, уже дураков нет тебя брать, лавку пусть полируют более молодые...
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ЗПРФ
1746694436
Торпедо ждёт Смолова
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СПОРТ 21 века
1746696701
Автор либо не интересовался о том где что работает, либо и вовсе написал свою статью от лица Смолова (как принято у журналистов в последнее время) от балды и провокаций...
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Instant09@rambler.ru
1746697658
Иди уж в химки поиграй дкрзай федя там шереметьево рядом все будите довольны
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ULTRASSTOV
1746731377
DJ Fedia. Нигматуллин тебя научит крутить пластинки... хотя. Но лучше там. Крути и крутись в Москве со звездной(ха ха ха) женой. Только подальше от футбола, пожалуйста. Ты уже давно на него паненку забил
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