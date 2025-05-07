Смолов рассчитывает летом получить контракт от московского клуба – в противном случае Федор завершит карьеру

Нападающий Федор Смолов летом может закончить карьеру. Чтобы этого не случилось, он должен получить предложение от какого-либо московского клуба.

«Смолов может закончить карьеру после этого сезона – если будущим летом не получит предложение от московского клуба. Он устал жить в городе, где не работает аэропорт.

Нападающий устал жить в Краснодаре и планирует уехать в столицу. Соответственно, и не переподписывать контракт с «быками». Одна из причин – Федя хочет переехать в Москву, потому что с маленьким ребeнком и звeздной женой ему тяжело находится в городе, где не работает аэропорт.

Вдобавок к этому – недовольства его жены.

Плюсом – успехи Смолова в медиасфере. После того как его подкаст залетел в тренды, он задумался о том, чтобы стать топовым шоуменом. Теперь вопрос только в одном: захочет ли какой-либо московский клуб пригласить к себе 35-летнего форварда. Если да, то Смолов поиграет ещe некоторое время. Если нет – конец карьеры», – написал источник.