Талалаев получил дисквалификацию и может не отпраздновать возвращение «Балтики» в РПЛ с командой

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил одноматчевую дисквалификацию.

«Балтика» подавала заявление об отмене красной карточки Талалаеву, [полученной в матче с «Торпедо» (0:1)]. ЭСК РФС дала заключение о том, что судья правильно удалил главного тренера «Балтики» после окончания матча.

На основании этого КДК принял решение дисквалифицировать его на один матч Первой лиги», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.