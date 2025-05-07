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  • Талалаев получил дисквалификацию и может не отпраздновать возвращение «Балтики» в РПЛ с командой

Талалаев получил дисквалификацию и может не отпраздновать возвращение «Балтики» в РПЛ с командой

7 мая, 18:45

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил одноматчевую дисквалификацию.

«Балтика» подавала заявление об отмене красной карточки Талалаеву, [полученной в матче с «Торпедо» (0:1)]. ЭСК РФС дала заключение о том, что судья правильно удалил главного тренера «Балтики» после окончания матча.

На основании этого КДК принял решение дисквалифицировать его на один матч Первой лиги», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

  • Таким образом, Талалаев пропустит ближайший выездной матч против «Черноморца» (10 мая).
  • По итогам игры калининградцы могут оформить выход в РПЛ.
  • По правилам дисквалификации Талалаев не сможет присутствовать в раздевалке «Балтики», даже если она будет чемпионской.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Первая лига Балтика Талалаев Андрей
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