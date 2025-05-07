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  • Журавель определил виновного в весенних неудачах «Спартака»

Журавель определил виновного в весенних неудачах «Спартака»

7 мая, 17:08
15

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель проанализировал весеннюю работу Деяна Станковича в «Спартаке».

По мнению журналиста, «Спартак» потерял шансы на чемпионство именно из-за серба.

«В начале весны я поел хейта за то, что назвал Станковича «гуру обнимашек» и сказал, что он не «супертактик».

И в Казани Станкович заменами в перерыве сбил неплохой темп своей команды. Оставим за скобками, что в ту игру «Спартак» не вошeл, но это, предположим, бывает.

В дерби попытка подстроиться под ЦСКА лишила «Спартак» привычных плюсов. Станкович, отдадим должное, признал, что это его поражение.

И наконец, в Воронеже Станкович после удаления предпочeл разменять атакующего игрока на защитника и удержал ничью с вылетающим «Факелом». Поражение от Махачкалы сюда не берeм – там наварили все.

Но три матча с набранным одним очком и математическое прощание с шансами на чемпионство – это абсолютно тренерская история. А всe потому, что Станкович только учится быть тренером и получится ли у него, сказать сейчас невозможно. Пока можно сказать лишь, что он далеко не гуру тактики», – написал Журавель.

  • Деян в «Спартаке» с лета.
  • Контракт до лета 2026 года.
  • «Спартак» претендует на победу в FONBET Кубке России.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (15)
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Янвapь 62
1746628380
Не все судьи в полном объёме отрабатывают поросячьи "заносы" в судейскую. Кукуяна вон недавно чуть вообще на поле по-свойски не опи.здюлили
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NewLife
1746628407
Как бы я не презирал Журавеля но трудно не согласиться. Станкович оказался хорошим мотиватором, но херовым тактиком, что делает его далеким от тренерского совершенства.
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...уефан
1746628979
...и читать не стал. Достаточно словосочетания - "Тимур Журавель", что бы было абсолютно похер, что он там блеет...
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САДЫЧОК
1746629557
Всё правильно сказал. Этот брутал грозный только учится . причём на играх -а не в кабинете тактики. Как тренер Станкович сырой и Никакущий! Это позор в гонке за чемпионство в трёх последних матчах Одно очко!
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timon2401
1746629573
Сложно не согласиться… Станкович харизматичен, прикольно бегает и прыгает на бровке, хороший в прошлом футболист.. но вот как тренер пока не впечатляет! Сумбурные стартовые составы, игроки которые должны сидеть на лавке ( и не среди запасных, а возле стадиона) стабильно играющие с первых минут…понятно что состав Спартака далек от идеала, но и работа Станковича не впечатлила от слова совсем (ни чем ни лучше Абаскаля)
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andr45
1746631967
ФАКЕЛ…………СПАРТАК Владение мячом, %……....44…………….………56 Точность передач, %…...72…………………….79 НАРУШЕНИЯ…………..........22…………………….11 Сразу видно, что Журавель матч не смотрел) В противном случае, он должен был признать, что костоломы ФАКЕЛА применили свою любимую тактику - запугать, нанести травму, бить по ногам и лицу, симулировать. И решала активно им в этом содействовал) Как они избивали Маркиньоса, Угальде, Солари. При этом ни один воронежский костолом карточки не получил, а Солари, потому как спартаковец, сразу же посадили на карточку) Далее, этот мальчонка сетует, что «Станкович после удаления предпочeл разменять атакующего игрока на защитника»)))))) То есть этот идиёт считает, что «Спартак» должен играть с одним центральным защитником?))) Впрочем, на Матч ТВ одни законченные кретины) Даже придурков там не держат)
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andr45
1746632188
ЖУРАВЕЛЬ «... я поел хейта за то, что назвал Станковича «гуру обнимашек» и сказал, что он не «супертактик» А кто же тогда СЕМАК? Ничья дома и проигрыш в Москве? ЛИЧКА? Два проигрыша и одна ничья НИКОЛИЧ? 2 : 0 и 1 : 2
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k611
1746635044
Критиковать проще всего. Сам бы тренером поработал. П... еть не мешки ворочить...
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R_a_i_n
1746636274
А кто у нас гуру тактики? Романцев...Так его не затянешь.
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