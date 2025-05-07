Журавель определил виновного в весенних неудачах «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель проанализировал весеннюю работу Деяна Станковича в «Спартаке».

По мнению журналиста, «Спартак» потерял шансы на чемпионство именно из-за серба.

«В начале весны я поел хейта за то, что назвал Станковича «гуру обнимашек» и сказал, что он не «супертактик».

И в Казани Станкович заменами в перерыве сбил неплохой темп своей команды. Оставим за скобками, что в ту игру «Спартак» не вошeл, но это, предположим, бывает.

В дерби попытка подстроиться под ЦСКА лишила «Спартак» привычных плюсов. Станкович, отдадим должное, признал, что это его поражение.

И наконец, в Воронеже Станкович после удаления предпочeл разменять атакующего игрока на защитника и удержал ничью с вылетающим «Факелом». Поражение от Махачкалы сюда не берeм – там наварили все.

Но три матча с набранным одним очком и математическое прощание с шансами на чемпионство – это абсолютно тренерская история. А всe потому, что Станкович только учится быть тренером и получится ли у него, сказать сейчас невозможно. Пока можно сказать лишь, что он далеко не гуру тактики», – написал Журавель.