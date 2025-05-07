«Динамо» похвалили за успешное спасение Карраскаля от дисквалификации на матч со «Спартаком»

Ведущий «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Дмитрий Дерунец отметил работу клуба по спасению Хорхе Карраскаля от дисквалификации.

КДК отменил красную карточку Хорхе, полученную в 27-м туре РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

Карраскаль избежал дисквалификации на матч 28-го тура против «Спартака».

Дерби состоится 11 мая.

«В ноябре 2012-го в динамовский фольклор ушла фраза тогдашнего президента клуба Геннадия Соловьева: «Мы примем любое решение».

Помните, точно помните. Любили цитировать потом, комментируя действия (или бездействие) клуба.

Что сказать? Времена меняются. Мощнейшая оперативная работа разных департаментов «Динамо» привела к тому, что и ЭСК признала ошибку судейской бригады, и КДК согласился с доводами клуба, отменив красную карточку Хорхе Карраскаля.

Теперь тренерский штаб может рассчитывать на колумбийца в дерби со «Спартаком». Плюс один игрок в обойму группы атаки.

Еще раз зафиксируем – очень сильно сработано. Редкая история для российского футбола», – написал Дерунец.