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  • «Динамо» похвалили за успешное спасение Карраскаля от дисквалификации на матч со «Спартаком»

«Динамо» похвалили за успешное спасение Карраскаля от дисквалификации на матч со «Спартаком»

7 мая, 15:38
1

Ведущий «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Дмитрий Дерунец отметил работу клуба по спасению Хорхе Карраскаля от дисквалификации.

  • КДК отменил красную карточку Хорхе, полученную в 27-м туре РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).
  • Карраскаль избежал дисквалификации на матч 28-го тура против «Спартака».
  • Дерби состоится 11 мая.

«В ноябре 2012-го в динамовский фольклор ушла фраза тогдашнего президента клуба Геннадия Соловьева: «Мы примем любое решение».

Помните, точно помните. Любили цитировать потом, комментируя действия (или бездействие) клуба.

Что сказать? Времена меняются. Мощнейшая оперативная работа разных департаментов «Динамо» привела к тому, что и ЭСК признала ошибку судейской бригады, и КДК согласился с доводами клуба, отменив красную карточку Хорхе Карраскаля.

Теперь тренерский штаб может рассчитывать на колумбийца в дерби со «Спартаком». Плюс один игрок в обойму группы атаки.

Еще раз зафиксируем – очень сильно сработано. Редкая история для российского футбола», – написал Дерунец.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Дерунца
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Карраскаль Хорхе
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Комментарии (1)
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oyabun
1746621834
Да при чем здесь работа клуба? Просто нагадить Спартаку перед грядущей игрой для подконтрольных Газпрому структур, это святое.
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