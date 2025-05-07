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  • КДК отменил красную карточку динамовцу Карраскалю – Хорхе сыграет со «Спартаком»

КДК отменил красную карточку динамовцу Карраскалю – Хорхе сыграет со «Спартаком»

7 мая, 15:16
11

КДК РФС отменил красную карточку полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля.

Речь об удалении, которое колумбиец получил в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«Удаление Карраскаля рассмотрели. «Динамо» обратилось в КДК с просьбой отменить красную карточку, представил все документы. Мы обратились в ЭСК. Решение ЭСК: судья Евгений Буланов ошибочно удалил Карраскаля.

КДК отменил красную карточку», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

  • Буланов удалил Хорхе в Самаре после просмотра видео.
  • Карраскаль, таким образом, избежал дисквалификации на матч 28-го тура со «Спартаком».
  • Дерби состоится 11 мая.

UPD. «Динамо» опубликовало пост в телеграме после решения КДК.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Карраскаль Хорхе
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Комментарии (11)
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andrei-sarap-yandex
1746620841
для московских команд всё можно...
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Strig
1746624687
это что? теперь можно? динамо же это менты... а для них закон что дышло... в общем маразм крепчал и танки наши встали..
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Desma
1746625248
Все силы брошены, чтобы хряков лишить медалей.
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FanatSerj
1746626977
А желтую Луневу отменили? т.к он с капитанской повязкой подошел к судье по этому поводу и сразу получил карточку. И ЗП холуям которые сидят на ВАРе отменили? или им пофиг так как занесли им больше.
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Хулиганин
1746630809
Какого тогда Литвинова выгнали. Он же просто теряя раановесие попытался удержаться за соперника.
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Spartak_forv@
1746635016
Всю бригаду судей вместе с ВАР отправить судить вторую лигу
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Прокс
1746641475
Хоть так СраньТак поймёт,что не всё они могут купить!!!
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