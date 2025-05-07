КДК отменил красную карточку динамовцу Карраскалю – Хорхе сыграет со «Спартаком»

КДК РФС отменил красную карточку полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля.
Речь об удалении, которое колумбиец получил в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).
«Удаление Карраскаля рассмотрели. «Динамо» обратилось в КДК с просьбой отменить красную карточку, представил все документы. Мы обратились в ЭСК. Решение ЭСК: судья Евгений Буланов ошибочно удалил Карраскаля.
КДК отменил красную карточку», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
- Буланов удалил Хорхе в Самаре после просмотра видео.
- Карраскаль, таким образом, избежал дисквалификации на матч 28-го тура со «Спартаком».
- Дерби состоится 11 мая.
UPD. «Динамо» опубликовало пост в телеграме после решения КДК.
Источник: «Матч ТВ»