Динамовцу Карраскалю грозит отстранение до конца сезона

Стал известен возможный срок дисквалификации полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля.

Колумбийца удалили на 49-й минуте вчерашнего матча с «Крыльями Советов» (3:1).

Судья обосновал прямую красную карточку так: «за агрессивное поведение, удар соперника рукой в лицо во время игры».

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, Карраскалю грозит отстранение на четыре матча.

В таком случае динамовец больше не сыграет в этом сезоне РПЛ и пропустит матч 1-го тура в следующем чемпионате.