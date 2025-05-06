В «Урале» прокомментировали информацию о назначении Юрана

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость, что летом команду может возглавить Сергей Юран.

Тренер без работы чуть больше года.

Его последним клубом был «Пари НН».

После зимней паузы Юран отказал клубу РПЛ.

– Спрашивайте там, где это пишут. Если бы я про это знал, я бы сказал. Впервые слышу про Юрана.

Это специально делают, что ли? То руководство сменят, то еще что‑то. Доверят им «Урал» – флаг в руки. Клуб принадлежит правительству Свердловской области, я тут причем?

Завтра мне скажут: «Григорий Викторович не выполнил задачу», и я пойду лесом. Я готов работать дальше и продолжать работу. Но за какие‑то слухи я отвечать не хочу.

– Какова вероятность, что в случае неудачи вы покинете «Урал»?

– Надо до этого дожить. Надо сыграть три игры, команда готовится к решающим матчам. Мы будем биться до конца, пока есть малейший шанс. А дальше будет видно.