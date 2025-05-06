В «Урале» прокомментировали информацию о назначении Юрана

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость, что летом команду может возглавить Сергей Юран.
- Тренер без работы чуть больше года.
- Его последним клубом был «Пари НН».
- После зимней паузы Юран отказал клубу РПЛ.
– Спрашивайте там, где это пишут. Если бы я про это знал, я бы сказал. Впервые слышу про Юрана.
Это специально делают, что ли? То руководство сменят, то еще что‑то. Доверят им «Урал» – флаг в руки. Клуб принадлежит правительству Свердловской области, я тут причем?
Завтра мне скажут: «Григорий Викторович не выполнил задачу», и я пойду лесом. Я готов работать дальше и продолжать работу. Но за какие‑то слухи я отвечать не хочу.
– Какова вероятность, что в случае неудачи вы покинете «Урал»?
– Надо до этого дожить. Надо сыграть три игры, команда готовится к решающим матчам. Мы будем биться до конца, пока есть малейший шанс. А дальше будет видно.