Президент «Оренбурга» ответил на вопрос о возвращении Лички

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал возможность возобновления сотрудничества с Марцелом Личкой.

Чешского тренера 1 мая уволили из «Динамо».

Он возглавлял «Оренбург» с 2020 по 2023 год.

За 3 тура до конца сезона РПЛ команда находится в зоне прямого вылета, отставая от спасительного 14-го места на 5 очков.

– Сейчас без работы знаковая для «Оренбурга» фигура – Марцел Личка. Не было ли мыслей пригласить его для мотивации ребят, хотя бы в качестве внештатного консультанта?

– Нет, зачем? У нас прекрасный тренерский штаб. Такой мысли быть не могло.

Мы, как я говорил ранее, в одной лодке с тренером [Слишковичем], у нас полное доверие к Владимиру.