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  • Президент «Оренбурга» ответил на вопрос о возвращении Лички

Президент «Оренбурга» ответил на вопрос о возвращении Лички

6 мая, 18:50
5

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал возможность возобновления сотрудничества с Марцелом Личкой.

  • Чешского тренера 1 мая уволили из «Динамо».
  • Он возглавлял «Оренбург» с 2020 по 2023 год.
  • За 3 тура до конца сезона РПЛ команда находится в зоне прямого вылета, отставая от спасительного 14-го места на 5 очков.

– Сейчас без работы знаковая для «Оренбурга» фигура – Марцел Личка. Не было ли мыслей пригласить его для мотивации ребят, хотя бы в качестве внештатного консультанта?

– Нет, зачем? У нас прекрасный тренерский штаб. Такой мысли быть не могло.

Мы, как я говорил ранее, в одной лодке с тренером [Слишковичем], у нас полное доверие к Владимиру.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Личка Марцел Слишкович Владимир
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Комментарии (5)
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...уефан
1746547700
..."Мы со Слишковичем в одной лодке" и у нас глухо, как в танке...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746550009
Динамо нужно поучиться беречь хороших тренеров,которые дают реальный результат.В прошлом году бронза,в этом тоже вполне возможно было ее взять.Чего боссы Динамо с таким составом хотели,золото?))) Оренбургу не нужно менять Слишковича,первую лигу пройдут в 38 матчей,ещё больше сплотятся коллективом.Оренбург ничем не хуже остальных в нижней части.
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NewLife
1746554120
Срач ТВ - и этим все сказано.
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zigbert
1746557782
Это конечно лишнее. И кто знает может Оренбург сумеет остаться в РПЛ со Слишковичем.
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СПОРТ 21 века
1746626377
Личке спешить не нужно. Пусть пока отдохнёт, соберётся с мыслями, новыми идеями. В России за свою хорошо проделанную работу он будет востребован. Поэтому, как говорил классик, торопиться не надо! Со следующего сезона будут несколько команд с Первой лиги в РПЛ. А там никто не гарантирует, что все сегодняшние тренеры останутся на у руля своих команд, поэтому Личке нужно подождать. Честно говоря, в теории этот тренер очень подошёл бы калининградской Балтике. Как раз обе стороны предпочитают атакующий футбол, зрелище, полные стадионы и есть ощущения, что если Талалаев себя не оправдает или, лучше сказать, не сумеет себя сдержать в элите, то этот тандем точно рано или поздно сойдётся. А для такого тренера провинциальный клуб это будет психологическая разгрузка, тем более что клуб ещё в отличие от того же Оренбурга с амбициями, крепким спонсором. Поэтому посмотрим что там будет в следующем сезоне...
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