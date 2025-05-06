Представитель Акинфеева объяснил регистрацию товарного знака «нога бога»

Кирилл Брейдо, представитель капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, рассказал, зачем вратарь подал заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака.

В качестве логотипа футболист выбрал так называемую «ногу бога» – силуэт момента, когда он отразил пенальти в послематчевой серии с Испанией на ЧМ-2018.

«То самое пенальти и спасение Игоря принесло не только моменты общей радости всей стране, но и множество случаев наглого и недобросовестного использования образа Игоря, желания коммерциализироваться за его счет.

И поэтому друзья Игоря озадачились вопросом и решили защитить его юридически – через регистрацию в Роспатенте товарного знака с логотипом, где Игорь отбивает пенальти в матче чемпионата мира против Испании.

На сегодня вопрос именно в этом, а не в том, что Игорь Владимирович запускает какую‑либо продукцию. Хотя в будущем все, конечно, все возможно, но на данный момент это просто логичный юридический шаг», – объяснил Брейдо.