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  • В «Зените» рассказали, как «Краснодар» может упустить чемпионство

В «Зените» рассказали, как «Краснодар» может упустить чемпионство

6 мая, 16:16
24

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

  • «Краснодар» лидирует с 4-очковым отрывом за 3 тура до конца сезона РПЛ.
  • Им осталось сыграть с ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».
  • У «Зенита» будут матчи с «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«Высшей математики тут нет, простая арифметика – осталось три игры, отставание от «Краснодара» составляет 4 очка. Это означает, что для того, чтобы претендовать на чемпионство, нельзя терять самим очки и смотреть, как будет играть «Краснодар».

У них три тяжелые игры – ЦСКА, который борется за медали, «Оренбург», который сохраняет возможность на стыковые матчи, и заключительный матч с московским «Динамо», которое, думаю, держит обиду за прошлый сезон, когда «Краснодар» лишил «Динамо» чемпионства.

Нас ждет очень интересное завершение сезона», – сказал Медведев.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Медведев Александр
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Комментарии (24)
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ScarlettOgusania
1746539440
"арифметика" простая - в оставшихся играх потеряют очки обе команды...
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Константин-Шапкин-google
1746540136
Лёгких игр не будет. У каждой команды свои интересы. Желаю успехов Галицкому С. Н.и его клубу. Краснодар провёл достойный сезон и заслуживает чемпионского титула в этом году!
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FCSpartakM
1746540839
Краснодар где-то да потеряет очки, но зенит вряд ли выиграет 3. С учетом, как туго играли даже с Пари дома. У них Махачкала и Ростов в гостях,Ахмат дома. Все три команды боевые.
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...уефан
1746541587
...кому-то предстоит потратиться, у кого-то есть возможность заработать...
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NewLife
1746543448
Мандраж помойки стал заметным.
Ответить
шахта Заполярная
1746545531
Что только не увидишь в природе, даже медведь научился икру метать
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Хулиганин
1746550437
Только смотреть как будет играть Краснодар? Или чемоданы для кротов уже готовы?
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Январь 59
1746553661
Хорошо что руководство Зенита знает полный расклад на концовку сезона. Можно спокойно ставить на победу Зенита во всех трёх играх, и на Краснодар не победит. Можно дальше не волноваться и не переживать. Всё уже наверху решено. Ура Зенит Чемпион. Ура товарищи.
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Алексей-К-google
1746578133
Думаю Зенит потеряет очки в Махачкале, как минимум два... Это и убьёт всю интригу!Краснодар сейчас заряжен на победу, лучше чем в течении всего сезона, поэтому одолеет Цска, который уступит третье место Спартаку
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Сара
1746590127
Зенит назначен чемпионом - это не обсуждается . Краснодару позволят занять второе место .Спартак будет на любимом пятом месте Ах ! Да ! Для людишек разыграют спектакль борьбы до последнего тура .
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