В «Зените» рассказали, как «Краснодар» может упустить чемпионство

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» лидирует с 4-очковым отрывом за 3 тура до конца сезона РПЛ.

Им осталось сыграть с ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«Высшей математики тут нет, простая арифметика – осталось три игры, отставание от «Краснодара» составляет 4 очка. Это означает, что для того, чтобы претендовать на чемпионство, нельзя терять самим очки и смотреть, как будет играть «Краснодар».

У них три тяжелые игры – ЦСКА, который борется за медали, «Оренбург», который сохраняет возможность на стыковые матчи, и заключительный матч с московским «Динамо», которое, думаю, держит обиду за прошлый сезон, когда «Краснодар» лишил «Динамо» чемпионства.

Нас ждет очень интересное завершение сезона», – сказал Медведев.