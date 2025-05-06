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Кафанов высказался о положении Сафонова в «ПСЖ»

6 мая, 14:57
3

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов проанализировал выступления Матвея Сафонова за «ПСЖ».

  • Прошлым летом российского голкипера купили у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • В дебютном сезоне он провел 16 матчей и пропустил 13 голов.

– Чего не хватает Матвею Сафонову, чтобы стать основным в «ПСЖ»? Что ему надо сделать для этого?

– Ничего ему не нужно делать. Он всe делает правильно. Регулярно подтверждает, что тренеры не ошиблись с его выбором.

И в тех играх, в которых он выходил на поле, ему удавалось и удается держать этот высокий европейский уровень. Высоко держит планку.

Матвей дает понять Доннарумме, что в любой момент может его безболезненно поменять.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
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Комментарии (3)
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Октавиус
1746532703
Между тем, 16 матчей в дебютном сезоне - это очень недурно!
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Интерес
1746534086
НА самом деле,"положение хуже губернаторского".Да ещё и не въездной на Родину.
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АЛЕКС 58
1746536777
Со Страсбургом особенно ярко себя проявил. Два удара в створ и две пенки
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