Кафанов высказался о положении Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов проанализировал выступления Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Прошлым летом российского голкипера купили у «Краснодара» за 20 млн евро.

В дебютном сезоне он провел 16 матчей и пропустил 13 голов.

– Чего не хватает Матвею Сафонову, чтобы стать основным в «ПСЖ»? Что ему надо сделать для этого?

– Ничего ему не нужно делать. Он всe делает правильно. Регулярно подтверждает, что тренеры не ошиблись с его выбором.

И в тех играх, в которых он выходил на поле, ему удавалось и удается держать этот высокий европейский уровень. Высоко держит планку.

Матвей дает понять Доннарумме, что в любой момент может его безболезненно поменять.