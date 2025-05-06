Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Абаскаль высказался о проблемах в игре «Спартака» весной

6 мая, 11:50

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о выступлениях красно-белых во второй части сезона.

– Вы отмечали изменения в игре «Спартака» после прихода Деяна Станковича. А как оцените ее сейчас? Почему, на ваш взгляд, команда провалила весну в РПЛ?

– Нужно понимать, что чемпионат России делится на два отрезка. И весной всем приходится нелегко. Особенно в стартовых матчах, они ключевые. Чтобы побеждать, нужно быть менее ярким и более прагматичным. «Спартак» действительно хорошо усилился зимой. Но, честно говоря, я не в курсе, что именно у них пошло не так.

– Но у вас тоже возникали проблемы во второй части чемпионата.

– Если мы говорим о первом сезоне, то повлияли травмы важных игроков – Умярова, Мозеса, Мартинса, Промеса. Плюс, как я уже говорил, чтобы хорошо и эффективно провести зимнюю подготовку, нужен опыт. Это вопрос времени. Тренеры, которые долго работают в РПЛ, знают, что делать.

– Еще одна параллель со Станковичем – продление контракта. По данным РБК, клуб уже начал переговоры с Деяном, хотя сезон не завершен. С вами соглашение переподписали еще раньше. Такое доверие помогает или мешает?

– Помогает. Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет в дальнейшем. Принимается много решений, но, если результаты меняются, ничего из обещанного не остается в силе.

При этом есть и обратные примеры, когда в долгосрочных проектах люди, несмотря на неудовлетворительные результаты, сохраняют уверенность и продолжают делать ставку на тех, кому доверились ранее.

Манфред Угальде, который был хорош осенью, весной почти не забивает. У вас есть объяснение этому? Может, сказался приход Ливая Гарсии?

– У нападающих бывают взлеты, но Манфред очень целостный футболист. И я бы ценил его не только за голы. Он игрок, который делает команду лучше – как с мячом, так и без него. Поэтому, на мой взгляд, его присутствие на поле всегда дает преимущество «Спартаку».

Да, если дела идут неважно и ты перестаешь играть, то можешь потерять уверенность в себе. Но я не думаю, что приход Гарсии повлиял на Манфреда. Потому что он зрелый и спокойный парень.

  • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 51 очком после 27 туров. Отставание от идущего 3-м ЦСКА составляет 1 очко.
  • В 9 матчах РПЛ в 2025 году красно-белые набрали 14 очков.

Еще по теме:
Сборная России и клубы РПЛ поздравили с Днем Победы 1
Защитник «Спартака» оценил судейство в РПЛ: «Ничего плохого сказать не могу» 4
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
13:51
Стало известно, когда Тюкавин возобновит тренировки с мячом
13:13
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ
12:28
9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел
12:02
3
Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»
11:55
5
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Все новости
Все новости
Экс-защитник «Локомотива» назвал неизбежным назначение Ротенберга
13:38
Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:30
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:27
Где смотреть матч «Оренбург» – «Химки»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:25
ВидеоСборная России и клубы РПЛ поздравили с Днем Победы
13:01
1
Защитник «Спартака» оценил судейство в РПЛ: «Ничего плохого сказать не могу»
12:45
4
Ерохин определил сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед игрой с «Зенитом»
11:46
1
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
Червиченко – о «Спартаке»: «Едва начинает хорошо играть – тут же все празднуют чемпионство»
10:46
3
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Кержаков объяснил, почему у «Зенита» будет сложный матч с махачкалинским «Динамо»
09:20
1
Романцев высказался о давлении на «Зенит» в связи со 100-летием клуба
09:03
6
Канчельскис – о Соболеве: «Забьет еще – начнут отправлять в Европу»
08:34
4
Агент объяснил, почему Дзюба остается в «Акроне» вместо перехода в топ-клуб
08:27
11
«Зенит» отправится на матч с махачкалинским «Динамо» без Вендела
08:19
Мостовой заявил о бессмысленности борьбы за топ-3 в РПЛ
08:06
12
Защитником «Краснодара» заинтересовались в Европе
07:51
3
Семин назвал самую большую проблему РПЛ
01:02
3
Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере
00:34
5
Рахимов оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 23:35
Мор составил топ-3 лучших российских вратарей
Вчера, 23:23
1
Вагнер Лав ответил на вопрос о футбольном долголетии
Вчера, 23:11
Семак оценил значение Дня Победы
Вчера, 22:59
Игнашевич спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА
Вчера, 22:34
1
Ловчев не отрекся от слов, что «Зенит» станет чемпионом
Вчера, 21:55
11
Константелиас из ПАОКа ответил на предложение «Зенита»
Вчера, 21:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 