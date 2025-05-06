Абаскаль высказался о проблемах в игре «Спартака» весной

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о выступлениях красно-белых во второй части сезона.

– Вы отмечали изменения в игре «Спартака» после прихода Деяна Станковича. А как оцените ее сейчас? Почему, на ваш взгляд, команда провалила весну в РПЛ?

– Нужно понимать, что чемпионат России делится на два отрезка. И весной всем приходится нелегко. Особенно в стартовых матчах, они ключевые. Чтобы побеждать, нужно быть менее ярким и более прагматичным. «Спартак» действительно хорошо усилился зимой. Но, честно говоря, я не в курсе, что именно у них пошло не так.

– Но у вас тоже возникали проблемы во второй части чемпионата.

– Если мы говорим о первом сезоне, то повлияли травмы важных игроков – Умярова, Мозеса, Мартинса, Промеса. Плюс, как я уже говорил, чтобы хорошо и эффективно провести зимнюю подготовку, нужен опыт. Это вопрос времени. Тренеры, которые долго работают в РПЛ, знают, что делать.

– Еще одна параллель со Станковичем – продление контракта. По данным РБК, клуб уже начал переговоры с Деяном, хотя сезон не завершен. С вами соглашение переподписали еще раньше. Такое доверие помогает или мешает?

– Помогает. Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет в дальнейшем. Принимается много решений, но, если результаты меняются, ничего из обещанного не остается в силе.

При этом есть и обратные примеры, когда в долгосрочных проектах люди, несмотря на неудовлетворительные результаты, сохраняют уверенность и продолжают делать ставку на тех, кому доверились ранее.

– Манфред Угальде, который был хорош осенью, весной почти не забивает. У вас есть объяснение этому? Может, сказался приход Ливая Гарсии?

– У нападающих бывают взлеты, но Манфред очень целостный футболист. И я бы ценил его не только за голы. Он игрок, который делает команду лучше – как с мячом, так и без него. Поэтому, на мой взгляд, его присутствие на поле всегда дает преимущество «Спартаку».

Да, если дела идут неважно и ты перестаешь играть, то можешь потерять уверенность в себе. Но я не думаю, что приход Гарсии повлиял на Манфреда. Потому что он зрелый и спокойный парень.