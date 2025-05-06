Дуглас Сантос назвал причину проблем в игре «Зенита» весной

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после матча 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1) сказал, что игре команды мешает слишком большое желание победить.

– Почему матч с «Пари НН» сложился так тяжело?

– Думаю, мы слишком сильно стремились победить. Вообще это хорошо, но избыточное желание немного мешает. Это помешало нашей игре и плану, который заключался в том, чтобы провести цельный матч: контратаковать, позиционно нападать, хорошо защищаться. К сожалению, нам не удалось сделать это в первом тайме, и поэтому игра оказалась такой сложной.

– Что вообще происходит с командой этой весной?

– Думаю, дело в волнении. Желание победить слишком велико, и это, как я уже сказал, мешает. Поэтому мы должны быть спокойны, идти от игры к игре, хорошо тренироваться. Если каждый по отдельности будет думать об этом, то это поможет обрести уверенность.