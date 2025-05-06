Радимов рассказал, как изменился «Краснодар» под руководством Мусаева

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов считает, что «Краснодар» ментально изменился

«Мурад Мусаев проделывает колоссальную работу. Это команда, которая может додавить и забить мяч, даже если игра не получается. Осталось всего три тура до конца РПЛ, ты можешь стать чемпионом страны впервые в истории, понятно, что у них может проскакивать нервозность. Но мне нравится, как «Краснодар» изменился ментально», – сказал Радимов.