Личка оценил возможное назначение Карпина в «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о том, что Валерий Карпин может летом возглавить команду.

– Карпин подходит «Динамо»?

– Почему нет? Пришел бы Валерий, и были бы такие же требования, которые у него были в «Ростове».

Есть игроки, которые подходили бы его под его стиль. Глебов перешел из «Ростова» в «Динамо», и я видел его интенсивность с первой минуты на тренировках.

И есть игроки с другой интенсивностью, с которыми нужно разговаривать. Они это не всегда принимают. Так бы [он с ними] расстался, да, стопроцентно.

Приходит новый тренер – и все работают под него. Старались бы делать то, что он хочет.